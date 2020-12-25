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Zoom’da yeni dönem

Dünyayı esir alan koronavirüs salgını döneminde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkaran Zoom görüntülü görüşmenin yanında elektronik posta ve takvim hizmeti de verecek. Elde edilen bilgiye göre Zoom’un elektronik posta hizmeti 2021 yılında kullanıcılara sunulacak. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin bir parçası haline gelen Zoom uygulaması koronavirüs sürecinde en büyük destekçilerden olmuştu. Zoom Meeting altında gerçekleştirilen toplantılarla insanlar işlerini aksatmadan sosyal mesafeye uyarak diledikleri ortamdan toplantılarını gerçekleştirebilmişti.

Zoom’da yeni dönem

Zoom’da yeni dönem

Dünyayı esir alan koronavirüs salgını döneminde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkaran Zoom görüntülü görüşmenin yanında elektronik posta ve takvim hizmeti de verecek. Elde edilen bilgiye göre Zoom’un elektronik posta hizmeti 2021 yılında kullanıcılara sunulacak. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin bir parçası haline gelen Zoom uygulaması koronavirüs sürecinde en büyük destekçilerden olmuştu. Zoom Meeting altında gerçekleştirilen toplantılarla insanlar işlerini aksatmadan sosyal mesafeye uyarak diledikleri ortamdan toplantılarını gerçekleştirebilmişti.

25 Aralık 2020 Cuma 14:42
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Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.

O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019'da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaştı.

Pandemiden en karşı çıkan uygulamaların başında gelen Zoom platforma yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor.

Engadget'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Zoom görüntülü görüşmenin yanında elektronik posta ve takvim hizmeti de verecek. Henüz konuyla ilgili Zoom'dan resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak aynı habere göre, platform söz konusu yeni özellikler için çalışmalara başlamış durumda.

Zoom'un elektronik posta hizmeti 2021 yılında kullanıcılara sunulacak.

ZOOM MEETİNG NEDİR?
Dijital bir toplantı gerçekleştirmek isteyen kişilerin diledikleri isimlerle bir araya gelerek çoklu olarak görüntülü sohbet gerçekleştirmesini sağlayan uygulama olarak bilinen Zoom, yeni normalin toplantı sistemi olarak adlandırılabilir.

ZOOM MEETİNG NASIL KULLANILIR?
İlk olarak zoom.us adlı sitenin kendi ana sayfasını açıyoruz. Açılan ekran üzerinden Sign Up Frre seçeneğine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresine gelen doğrulama linkini aldıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Buradan itibaren toplantı oluşturmak istediğini kişileri gruba ekleyebilir ve davetlerle toplantılarını gerçekleştirebilirsiniz.

Online dersler içinse Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.

Yeni bir ders başlatmak için "New Meeting" ikonuna tıklıyoruz.Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilere veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşığ derse başlayabiliryosunuz. Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarı video açıp kapatma ekran paylaşma katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer alıyor.

Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılılım sağlayabiliyor.

Son Güncelleme: 25.12.2020 18:29
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