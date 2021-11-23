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46 kişi yanarak can verdi!

İstanbul'dan hareket eden Makedonya plakalı yolcu otobüsü, Bulgaristan'da kaza yaptı. Kazada 46 kişi yanarak can verirken, yolcuların İstanbul'da otobüse bindikleri anlara ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

46 kişi yanarak can verdi!

46 kişi yanarak can verdi!

İstanbul'dan hareket eden Makedonya plakalı yolcu otobüsü, Bulgaristan'da kaza yaptı. Kazada 46 kişi yanarak can verirken, yolcuların İstanbul'da otobüse bindikleri anlara ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

23 Kasım 2021 Salı 14:23
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İstanbul'dan Kuzey Makedonya'ya dönen 3 otobüslük tur kafilesinde yer alan otobüslerden biri Bulgaristan'ın Pernik kenti yakınlarında kazaya karışmış olayda 46 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Otobüste yer alan yolcuların İstanbul'a tur için geldikleri ve ardından Kuzey Makedonya'ya döndükleri öğrenildi.

OTOBÜSE BİNDİKLERİ AN KAMERADA

Yolcuların İstanbul'da kaldıkları otelden çıktığı ve otobüslerine bindiği anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aralarında çocukların da bulunduğu turistler, otel önünde otobüslerini bekliyor.

BAŞBAKAN BULGARİSTAN'A GELDİ

Kazanın ardından Bulgaristan'a gelerek yaralılarla görüşen Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu ancak sayının henüz net olmadığını dile getirdi. Zoran Zaev, kaza geçiren otobüsten yaralı olarak kurtulan yolculardan birinin kendisine yangından önce otobüste bir patlama olduğunu söylediğini vurguladı. Zaev, yaralananların arasında bir Sırbistan, bir de Belçika vatandaşının olduğunu duyurdu.

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46 Kişi Yanarak Can Verdi!
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