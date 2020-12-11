Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay'dan temizlik uyarısı
Başkan Okay'dan temizlik uyarısı
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Yapılandırma Fırsatı
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Yapılandırma Fırsatı
Başkan Mahçiçek, AIPH genel sekreteri ile görüştü
Başkan Mahçiçek, AIPH genel sekreteri...
KSÜ Rektörü Can’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı
KSÜ Rektörü Can’dan 10 Aralık...
Balcıoğlu, ‘Sevgi diyerek yola çıktık’
Balcıoğlu, ‘Sevgi diyerek yola çıktık’

ABD’den Türkiye’ye yaptırım kararı

Daha önce Türkiye'ye yaptırımı da öngören 740 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermeyeceğini ifade eden ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun girişimleri sonucunda Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi aldığı için yaptırım uygulanmasını öngören 12 maddelik tedbir paketini imzaladı.

ABD’den Türkiye’ye yaptırım kararı

ABD’den Türkiye’ye yaptırım kararı

Daha önce Türkiye'ye yaptırımı da öngören 740 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermeyeceğini ifade eden ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun girişimleri sonucunda Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi aldığı için yaptırım uygulanmasını öngören 12 maddelik tedbir paketini imzaladı.

11 Aralık 2020 Cuma 13:31
banner459

ABD ve Türkiye arasında muammaya dönüşen S-400 yaptırımlarıyla ilgili sıcak gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin bitmesine sayılı günler kala kritik bir karar verdi.

Daha önce Türkiye'ye yaptırımı da öngören 740 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermeyeceğini belirten Trump, "Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum" ifadesini kullanmıştı.

POMPEO İKNA ETTİ

Ancak Bloomberg'in haberine göre Trump çark etti. Bloomberg'e konuşan iki kaynak, Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun girişimleri sonucunda Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi aldığı için yaptırım uygulanmasını öngören tedbir paketini imzaladığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, Bloomberg'e konuşan kaynaklar yaptırımların kime uygulanacağı ve kapsamı hakkında bilgi vermedi. Ancak yaptırımların ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanacağı belirtildi.

UYGULANABİLECEK YAPTIRIMLAR

Trump'ın onayladığı tasarıda, Trump'tan Türkiye'ye 30 gün içinde CAATSA'da yer alan 12 yaptırımdan en az beşini uygulaması talep ediliyordu.

İşte o 12 madde

1- ABD Başkanı ABD Eximbank'ı (ithalat-ihracat bankası), yaptırım uygulanan kişinin ülkeden mal ve hizmet ithal etmesiyle ilgili sigorta ve garanti edinimi ile kredi uzatımı konularında onay vermemesi için yönlendirebilir.

2- ABD Başkanı ABD hükümetine, yaptırım uygulanan kişinin ülkeden herhangi bir dayanıklı mal veya teknoloji ithal etmesine izin verecek lisans veya yetki belgesi vermemesi yönünde direktif verebilir. Bu maddenin kapsamına askeri mühimmat ve nükleer bağlantılı malzemeler de giriyor.

3- ABD Başkanı, ABD'deki finans kurumlarına yaptırım uygulanan kişiye kredi vermeme yönünde direktif verebilir. Buna göre, yaptırım uygulanan kişi ABD'den toplamda en fazla 10 milyon dolar kredi kullanabilir.

4- ABD Başkanı, uluslararası finansal kuruluşlarındaki (IMF, Dünya Bankası gibi) ABD'li üst düzey yöneticilere, yaptırım uygulanan kişiye kaynak aktarılmaması için görüş bildirmeleri veya bu kuruluşların, yaptırım uygulanacak kişinin faydasına olabilecek kredi verme kararlarına karşı oy kullanmaları yönünde direktif verebilir.

5- Yaptırım uygulanan taraf finans kurumuysa, bu kurumun ABD piyasasındaki işlemleri kısıtlanırken, ABD devlet tahvillerine erişimi engelleniyor.

6- ABD yönetimi yaptırım uygulanan kişiden mal ve hizmet tedarik etmeyi durdurabilir.

7- ABD Başkanı, ABD'nin yetki alanı dahilinde, yaptırım uygulanan kişinin faydasına olacak herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapmasını engelleyebilir.

8- ABD Başkanı, ABD'nin yetki alanı dahilinde, yaptırım uygulanacak kişinin faydasına olacak bir ödeme veya kredi aktarımının finansal kuruluşlar arasında veya finansal kuruluşlar aracılığıyla ya da finansal kuruluşlara yapılmasını engelleyebilir.

9- Yaptırım uygulanan kişinin ABD'de mülk edinmesi ve bir mülkle ilgili her türlü işlemi yapması engellenebilir.

10- ABD Başkanı, ABD'li bir kişi veya kurumun yaptırım uygulanan tarafa yatırım yapmasını veya her türlü tahvil ürünü almasını engelleyebilir.

11- ABD Başkanı, ABD Dışişleri Bakanlığı'na, kapsamı Başkan tarafından belirlenmek üzere yaptırım uygulanan tarafla ilgili kişilere vize kısıtlaması getirmesi için direktif verebilir. Başkan ABD İçgüvenlik Bakanlığı'na bu kişilerin ülkeden çıkarılması talimatını da verebilir.

12- ABD Başkanı, yaptırım uygulanan tarafın yöneticilerine ve yetkililerine bahsedilen yaptırımları uygulayabilir.

REUTERS: SSB BAŞKANI'NA UYGULANACAK

Öte yandan ikisi ABD'li yetkili olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre yaptırımlar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacak.

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, "Yaptırımlar sonuç vermez. Ters etki yapar. İlişkilere zarar verir. Türkiye bu sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözümünden yanadır. Tek taraflı dayatmaları kabul etmeyiz" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kargo gemisi fırtınaya yakalandı: Tarihin en büyük kargo kaybı
Kargo gemisi fırtınaya yakalandı: Tarihin en büyük kargo kaybı
Dünya bu patronu konuşuyor! Tüm işçilerini milyoner yaptı!
Dünya bu patronu konuşuyor! Tüm işçilerini milyoner yaptı!
Dünyayı tedirgin eden araştırma raporu: Bir daha kar yağmayabilir
Dünyayı tedirgin eden araştırma raporu: Bir daha kar yağmayabilir
Koronavirüslü vizonlar çiftliklerden kaçtı! COVID-19 vahşi hayvanlar arasında yayılabilir ve mutasyona uğrayabilir
Koronavirüslü vizonlar çiftliklerden kaçtı! COVID-19 vahşi hayvanlar arasında yayılabilir ve mutasyona uğrayabilir
İranlı nükleer fizikçi Muhsinfahrizade suikastinde yeni detaylar ortaya çıktı: 12 tetikçi...
İranlı nükleer fizikçi Muhsinfahrizade suikastinde yeni detaylar ortaya çıktı: 12 tetikçi...

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber