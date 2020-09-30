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Atina'da FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 5 kişi Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerken Yunan polisi gizli servisi tarafından yakalandı.

Atina'da FETÖ operasyonu

Atina'da FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 5 kişi Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerken Yunan polisi gizli servisi tarafından yakalandı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 12:32

Yunanistan FETÖ aleyhinde ilk kez operasyon yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 5 kişi Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerken Yunan polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Meriç Nehri üzerinden yaklaşık 1 ay önce geçeren Atina'ya gelen 5 FETÖ'cü burada yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan isimlerin kendilerini Yunan polisine FETÖ'cü olarak tanıttığı bildirildi.

Yunan polisinin aktardığı bilgilerde yakalanan şahısların telefonlarında 500 adet pasaport bilgisi ve fotoğraf ele geçirildi. FETÖ üyesi 5 kişinin Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan FETÖ'cüler için trafiği organize eden isimler olduğu anlaşıldı.

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