Atina'da FETÖ operasyonu

Yunanistan FETÖ aleyhinde ilk kez operasyon yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 5 kişi Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerken Yunan polisi tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Meriç Nehri üzerinden yaklaşık 1 ay önce geçeren Atina'ya gelen 5 FETÖ'cü burada yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan isimlerin kendilerini Yunan polisine FETÖ'cü olarak tanıttığı bildirildi.

Yunan polisinin aktardığı bilgilerde yakalanan şahısların telefonlarında 500 adet pasaport bilgisi ve fotoğraf ele geçirildi. FETÖ üyesi 5 kişinin Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan FETÖ'cüler için trafiği organize eden isimler olduğu anlaşıldı.