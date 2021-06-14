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Çorapları NATO zirvesine damga vurdu

NATO karargahındaki kritik zirveye katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yine çorapları ile gündem olmayı başardı.

Çorapları NATO zirvesine damga vurdu

Çorapları NATO zirvesine damga vurdu

NATO karargahındaki kritik zirveye katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yine çorapları ile gündem olmayı başardı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 15:39
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun çorapları dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Trudeau'nun çorapları daha öncede birçok kez haberlere konu olmuştu.

Son Güncelleme: 14.06.2021 18:36
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Çorapları NATO Zirvesine Damga Vurdu
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