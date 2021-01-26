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Hollanda'da sular durulmuyor! Acil durum ilan edildi

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolarda ortalık karıştı. Protestolarda şiddet artarken Rotterdam'da acil durum ilan edildi.

Hollanda'da sular durulmuyor! Acil durum ilan edildi

Hollanda'da sular durulmuyor! Acil durum ilan edildi

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolarda ortalık karıştı. Protestolarda şiddet artarken Rotterdam'da acil durum ilan edildi.

26 Ocak 2021 Salı 13:23
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Den Bosch kentinde ise dükkanlar yağmalanarak araçlar hedef alındı. Çıkan olaylarda 150'den fazla kişi gözaltına alındı.

Hollanda genelinde korona virüs tedbirlerine karşı gerçekleştirilen protestolar şiddetini arttırırken, Rotterdam'da acil durum ilan edildi. Den Bosch kentinde ise dükkanlar yağmalanarak araçlar hedef alındı. Çıkan olaylarda 150'den fazla kişi gözaltına alındı.

Hollanda'da yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca süren gösterilerde protestocular kapsamında Rotterdam'da Belediye Başkanı tarafından acil durum ilan edildi, ancak göstericiler geri adım atmadı.

Bunun üzerine güvenlik güçleri uyarı ateşi açarak göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda 150'den fazla kişinin tutuklandığı aktarıldı. Kentte ayrıca, göstericilerin akıllı telefon mağazasını yağmaladığı anlar da kameraya yansıdı.

Den Bosch kentinde de göstericiler mağazaları yağmaladı ve 1 otomobili ters çevirdi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Haarlem'de de protestocuların güvenlik güçlerine karşı barikatlar kurduğu görüldü.

9 ŞUBAT'A KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Hollanda hükümeti, salgının başlangıcından bu yana en sert önlemleri almıştı. Buna göre ülkede yerel saatle 21.00'dan 04.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

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