Kalçasına estetik yaptırdı hayatı karardı

Coelho, 10 yıl önce kalçasına yaptırdığı estetik nedeniyle ayaklarından olabilir. Coelho, kalçasına endüstriyel silikon enjekte edilmesinden yıllar sonra ayaklarında şiddetli ağrı ve şişlik sorunu ile karşılaştı. Doktorları, silikonları çıkarmadığı sürece enfeksiyon kapmaya devam edeceğini ve durumunun kötüleşeceğini söylediği ifade ederken ameliyat olmazsa ayaklarının kesilmesi gerekebileceğini söyledi.

Brezilya'dan 31 yaşındaki Luara Butiellys Nunes Coelho'nun başına gelenler şoke etti. 10 yıl önce kalçasına endüstriyel silikon enjekte edilen Coelho fiziksel olarak oldukça şaşırtıcı bir durum yaşadı.

AYAKLARINA SIZDI

The Sun'da yer alan habere göre; Coelho'nun kalçasına enjekte ettirdiği silikon, birkaç ay önce ayaklarına sızmaya başladı. Bu nedenle şiddetli ağrı ve şişlik sorunuyla karşı karşıya kalan Coelho'nun MRI taraması ve silikonu çıkarmak için bir operasyon geçirmesi gerekiyor.

"ÇOK ACI VERİCİ BİR SÜREÇ"

Yerel medyaya konuşan Coelho, doktorun kendisine silikon çıkarılmadığı sürece enfeksiyon kapmaya devam edeceğini ve durumunun kötüleşeceğini söylediğini belirtti. Çok acı verici olduğunu söyleyen Coelho, ağrıları için morfine başlamak zorunda kaldığını anlattı.

Coelho'ya göre, acil bakım merkezindeki doktor, ameliyat olmazsa ayaklarının nekroza uğrayacağını ve kesilmesi gerekeceğini söyledi.

SİLİKON TOPAKLARI VÜCUDUNUN DİĞER BÖLGELERİNE YAYILABİLİR

Yerel basına, 31 yaşına olduğunu, çalıştığını ve çalışmaya devam etmek istediğini belirten kadın ayaklarını kaybetmeten kortuğunu da sözlerine ekledi. Silikonun tekrar bacağından yukarı çıkmaya başlaması ve topaklar oluşturmasından endişe eden Coelho, bu topakların vücudunun diğer bölgelerine de yayılabileceğini belirtti.

Son iki ayda Coelho'nun ağrısı kötüleşti ve son 30 günün çoğunu farklı sağlık merkezlerinde geçirmeye devam etti. İhtiyaç duyduğu tedaviyi hala alamayan Coelho, birçok randevusunun iptal edildiğini söyledi. Ancak, son zamanlarda ihtiyaç duyduğu operasyona 6 Ocak'ta girmesi planlanıyor.