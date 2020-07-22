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Korona’dan mucize kurtuluş

İlk olarak Çin'de görülen Koronavirüs daha sonra dünyanın neredeyse her yerine sıçradı. Milyonların enfekte olduğu ölümcül virüs yüzbinlerce can kaybına neden oldu.

Korona’dan mucize kurtuluş

Korona’dan mucize kurtuluş

İlk olarak Çin'de görülen Koronavirüs daha sonra dünyanın neredeyse her yerine sıçradı. Milyonların enfekte olduğu ölümcül virüs yüzbinlerce can kaybına neden oldu.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:19

Covid-19 salgınının ilk görüldüğü yer olan Çin'in Wuhan eyaletinde bir adam aylar süren mücadelenin sonunda virüsü yenmeyi başardı. 65 yaşındaki adama tam iki kez akciğer nakli yapıldı. İşte mucize gibi kurtuluşun hikayesi!

Dünya Çin'in Wuhan eyaletinde koronavirüsle aylar süren mücadelesini mucize şekilde kazanan adamı konuşuyor. Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürüyor.

Covid-19'a yakalanan hastalar da zorlu tedavi süreçlerinden geçiyor. Virüsü semptom göstermeden hafif şekilde atlatan çok sayıda kişi olduğu gibi hastaneye yatarak zorlu bir tedavi sürecinden geçmek zorunda kalıyor.

Koronavirüs en çok akciğerlerde hasar bırakıyor. Uzmanlar akciğerlerin aldığı hasarın uzun süre iyileşmediği konusunda da ciddi uyarılar yapıyor.

Çin'in Wuhan eyaletinde ise koronavirüsten mucize şekilde kurtulan 65 yaşındaki hasta günün konusu oldu. 65 yaşındaki Cui Zhiqiang salgının ilk merkez üssü olan Wuhan'da salgının başlarında Covid-19'a yakalanmış, kritik bir tedavi süreci yaşamıştı. Hastaneden bugün taburcu olan Cui Zhiqiang, iki akciğerinin de değiştirildiği akciğer nakliyle koronavirüsü bu şekilde yenen ilk hasta oldu.

Wuhan Üniversitesi'nde Cui Zhiqiang'ı tedavi eden kalabalık doktor ve hemşire ekibi bir kutlama videosu yayınladılar ve sevinçlerini tüm dünyayla paylaştılar.

Hastaneden yapılan açıklamada Cui Zhiqiang'ın koronavirüse şubat aynın başlarında yakalandığı ve nisan ayında ameliyat olduğu bilgisi verildi. Zhiqiang, riskli operasyonu geçirdiği sırada hastanede iki aydır solunum cihazına bağlı olarak soluk alabiliyordu.

Çok yüksek risk taşıyan operasyona tam 20 sağlık personeli katıldı. 8 saat süren operasyon için özel önlemler de alındı.

Vücutlarının tamamı koruyucu giysilerle kapatılan ve koruyucu siperlikler kullanan sağlık personeli ameliyat sırasında haberleşebilmek için konuşmadan beden dilleriyle anlaşmak zorunda kaldılar.

Uzun saatler süren riskli operasyonu organ nakli konusunda uzman ve Çin'in akciğer nakli uzman ekibinin başında yer alan Prof Chen Jingyu gerçekleştirdi. Cui Zhiqiang'ın her iki akciğeri de virüs yüzünden iş görmez duruma gelmişti ve hastanın nefes almasına artık yardım edemeyecek durumdaydı.

Cui Zhiqiang'ın doktorları 65 yaşındaki adamın ciğerlerinin tamamen devre dışı kaldığını ve ikisinin de değiştirilmesinin riskli operasyona rağmen hayat kurtardığını aktardı.

Cui Zhiqiang, zorlu operasyondan sonra eski sağlığına kavuşup taburcu olmadan önce üç ay daha hastanede yatmak zorunda kaldı.

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