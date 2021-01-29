Koronavirüs aşısı ile ölümlere mi neden oluyor? Avrupa İlaç Ajansı son noktayı koydu!

EMA, BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen "Comirnaty" adlı aşı hakkındaki ilk güvenlik güncellemesini yayımladı.EMA'dan güncellemeye ilişkin yapılan açıklamada, aşılama kampanyalarında Comirnaty hakkında toplanan güvenlik verilerinin, aşının bilinen güvenlik profili ile uyumlu olduğu ve yeni yan etki tespit edilmediği kaydedildi.

İleri yaştakiler dahil BioNTech-Pfizer aşısını olduktan sonra kaydedilen ölüm vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, hayatını kaybeden kişilerin tıbbi durumları ve yaş gruplarındaki ölüm oranları gibi verilerin dikkate alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "EMA'nın güvenlik komitesi, verilerin Comirnaty aşısı ile ölüm vakaları arasında bir bağa işaret etmediği, ölüm vakalarının güvenlik endişesi yaratmayacağı sonucuna vardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada EMA'nın, kullanımına onay verilen tüm Kovid-19 aşılarının aylık güvenlik güncellemelerine devam edeceği belirtildi.

ASTRAZENECA AŞISINA ONAY BEKLENİYOR

EMA, şu ana kadar BioNTech-Pfizer aşısının yanı sıra Moderna'nın geliştirdiği aşıya onay verdi. AstraZeneca aşısının onayının da bugün çıkması bekleniyor.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşının AB içinde kullanımı 21 Aralık 2020'de onaylanmış, aşılamalar 27 Aralık'ta AB ülkelerinde başlamıştı.

16 yaş üzerindeki kişilere uygulanabilen aşı, Kovid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünden protein üreten mRNA molekülü içeriyor. Aşı, SARS-CoV-2'nin yüzeyindeki "spike" adı verilen proteine saldırması için vücudu hazırlayacak şekilde çalışıyor.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 102 milyon 57 bin 371'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 201 bin 325'e ulaştı.ABD, 26 milyon 338 bin 607 vaka ve 443 bin 769 can kaybıyla "salgından en fazla etkilenen ülke" konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında ABD'yi, 10 milyon 720 bin 971 ile Hindistan, 9 milyon 60 bin 786 ile Brezilya, 3 milyon 793 bin 810 ile Rusya, 3 milyon 743 bin 734 ile İngiltere, 3 milyon 130 bin 629 ile Fransa, 2 milyon 792 bin 360 ile İspanya, 2 milyon 515 bin 507 ile İtalya, 2 milyon 457 bin 118 ile Türkiye, 2 milyon 194 bin 562 ile Almanya, 2 milyon 67 bin 575 ile Kolombiya, 1 milyon 905 bin 524 ile Arjantin, 1 milyon 825 bin 519 ile Meksika, 1 milyon 496 bin 665 ile Polonya, 1 milyon 437 bin 798 ile Güney Afrika, 1 milyon 398 bin 841 ile İran, 1 milyon 211 bin 593 ile Ukrayna, 1 milyon 119 bin 685 ile Peru ve 1 milyon 37 bin 993 ile Endonezya izledi.

Can kaybı sayısında ABD'yi, 221 bin 676 ile Brezilya, 155 bin 145 ile Meksika, 154 bin 47 ile Hindistan, 103 bin 126 ile İngiltere, 87 bin 381 ile İtalya, 74 bin 800 ile Fransa, 71 bin 651 ile Rusya, 57 bin 806 ile İspanya, 57 bin 736 ile İran, 56 bin 220 ile Almanya, 52 bin 913 ile Kolombiya, 47 bin 601 ile Arjantin, 43 bin 105 ile Güney Afrika, 40 bin 484 ile Peru, 36 bin 443 ile Polonya, 29 bin 331 ile Endonezya, 25 bin 605 ile Türkiye, 22 bin 479 ile Ukrayna ve 20 bin 892 ile Belçika takip etti.

Dünya genelinde 73 milyon 903 bin 379 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 949 bin 207 hasta tedavi altında bulunuyor.

BUGÜN TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz" diyerek söz ettiği aşı haritası aktif hale getirildi. 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla aşı haritası erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı aşı sayacı üzerinden Türkiye'de aşı olan toplam kişi sayısı paylaşılmaya devam ediyor.

Aşı takip ekranından paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar toplam 1.780.852 kişi aşılandı. Bakanlık verilerine göre il bazında en fazla aşı 275 bin 279 ile İstanbul'da vuruldu. İstanbul'u 154 bin 137 ile Ankara, 96 bin 645 ile İzmir, 50 bin 702 ile Antalya ve 39 bin 95 ile Adana takip ediyor.

ÇİN AŞISI NE KADAR ETKİLİ?

Novavax'tan yapılan son dakika açıklamasında, aşının İngiltere'de yapılan Faz 3 klinik çalışmalarında Covid-19'a karşı %89,3 oranında etkili olduğunun tespit edildiğini söyledi. Çalışmalara, 18-84 yaş arası 15 bin kişinin katıldığı, bu kişilerin %27'sinin 65 yaş üstü olduğu belirtildi.

COVİD 19 AŞISI YAN ETKİLERİ

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.