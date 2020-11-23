Salgının kontrolden çıktığı ABD'de cesetler kamyonlarda saklanıyor

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ederken salgının kontrolden çıktığı ABD'den gelen görüntüler dehşete düşürüyor. Wall Street Journal'ın New York'la ilgili haberi ise dünya gündemine bomba gibi düştü.

Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 59 milyonu aştı. Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 394 bin 240 kişi yaşamını yitirdi, 40 milyon 792 bin kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 588 bin 661 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 262 bin 696 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede vaka sayıları hızla artmaya devam ederken sıkı virüs önlemlerine dönülmeye de başladı. New York 4 bin 213 can kaybıyla en ağır bilançonun yaşandığı eyalet olarak ilk sırada yer alıyor, eyaletteki vaka sayısı ise 628 bini geçti.

İlkbaharda ABD'nin New York kentine koronavirüs ölümlerinin ilk dalgası sırasında afet morgu kurulmuştu. Soğutuculu kamyonların arkasında halen yaklaşık 700 cesedin tutulduğu ortaya çıktı.

Yetkililer, cesetlerin çoğunun düzgün bir cenaze törenine parası yetmeyen veya akrabalarının bulunamadığı insanlar olduğunu söyledi ve cesetlerin Nisan ayından beri durduğunu itiraf etti.

İddiaya göre, adli tabip, koronavirüs pandemisi sırasında meydana gelen ölümlerdeki artışla başa çıkacak donanıma sahip değildi.

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, skandalı ortaya çıkararak Brooklyn sahili boyunca park edilmiş donduruculu beyaz kamyon filosunda yaklaşık 650 cesedin hala saklandığını duyurdu.

Derme çatma morglar, New York şehri koronavirüs savaşının ortasındayken vakalar ve ölümler hızla artmasıyla baş etmeye çalışırken Nisan ayında kurulmuştu.,

1 Nisan tarihinde, New York'ta 83 binden fazla enfeksiyon ve sadece bin 941 ölüm kayıtlara geçmişti. O zamanlar Vali Andrew Cuomo, ventilatör kullanan hastaların cihazdan çıkma ihtimalinin yalnızca yüzde 20 olduğunu açıklamıştı.

Adli tabipten yetkililer, The Journal'a yapılan açıklamada, hayatını kaybeden yaklaşık 230 kişinin akrabalarını bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Yetkililer akrabalarla başarılı bir şekilde temasa geçse bile, cesetler bu kez de maddi nedenlerden dolayı dondurucu kamyonlarda kaldı.

Adli soruşturma müdür yardımcısı Aden Naka, The Journal'a verdiği demeçte, departmanın günde yaklaşık 20 ölümü yönetecek şekilde kurulduğunu söyledi. Ancak pandemi döneminde kentte her gün yaklaşık 200 kişi hayatını kaybediyor.