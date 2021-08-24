Taliban'dan kaçış uydudan böyle görüntülendi!

15 Ağustos’ta Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Ancak Afganistan’da binlerce insan ülkeyi terk etmek için Kabil Havalimanı’nda mücadele vermeye devam ediyor. Tüm dünyada ‘yeni bir insanlık dramı’ olarak yankı uyandıran görüntüler, bu kez uydudan kaydedildi. Öte yandan Taliban, maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atadı.

İşte Taliban'ın yeni bakanları

Taliban, yönetimi ele geçirmesinin ardından hükümet için ilk görevlendirmelerini yaptı. Pajhwok haber ajansının haberine göre, Taliban Afganistan'da yeni bir maliye bakanı, bir istihbarat şefi ve bir içişleri bakanı vekili atadı. Edinilen bilgiye göre, maliye bakanı Gül Ağa, İçişleri Bakanı vekili Sadr İbrahim olacak. Necibullah istihbarat şefi olurken, Molla Şirin Kabil valisi ve Hamdullah Nomani başkentin belediye başkanı olacak.

ABD merkezli Maxar Technologies tarafından paylaşılan görüntülerde, Kabil Havalimanı’na ulaşmak isteyen kalabalık ve havalimanında yaşanan kaos göze çarpıyor.

Görüntüler, 23 Ağustos’ta kaydedildi. Kabil’de, ABD ve müttefikleri şimdiye kadar 37 binden fazla insanı tahliye etti. Taliban, ABD ve müttefik güçlerinin ülkeden 31 Ağustos’a kadar ayrılmasını istiyor. Taliban, bu tarihi ‘kırmızı çizgileri’ olarak belirlerken, aksi halde sonuçları olabileceği konusunda ülkedeki yabancı güçlerle ilgili gözdağı verdi.