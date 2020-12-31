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Yeni yıla 'Merhaba' dediler!

Yeni Zelanda, 2021 yılına 'Merhaba' diyen ilk ülkelerden oldu. Ülkede yeni yıl etkinlikleri için herhangi bir önlem alınmazken, merkezde toplanan kalabalığa yönelik hiçbir kısıtlama da getirilmedi. Ayrıca, Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa, Kiribati ve Fiji gibi ülkelerin ardından Avustralya da yeni yıla 'Merhaba' dedi.

Yeni yıla 'Merhaba' dediler!

Yeni yıla 'Merhaba' dediler!

Yeni Zelanda, 2021 yılına 'Merhaba' diyen ilk ülkelerden oldu. Ülkede yeni yıl etkinlikleri için herhangi bir önlem alınmazken, merkezde toplanan kalabalığa yönelik hiçbir kısıtlama da getirilmedi. Ayrıca, Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa, Kiribati ve Fiji gibi ülkelerin ardından Avustralya da yeni yıla 'Merhaba' dedi.

31 Aralık 2020 Perşembe 17:21
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Covid-19 salgınından hiç etkilenmeyen Yeni Zelanda, görkemli kutlamalarla 2021 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu.

Yeni Zelanda her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. Güney Yarım Küre'de bulunan ve Aralık ayında yaz mevsimi yaşanan ülke, Auckland kentinde, 5 dakika süren havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi. Havai fişek gösterilerinin yanı sıra Sky Tower'daki ışık gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu. Ülkede şu ana dek hiç Covid-19 tespit edilmediği için yeni yıl etkinlikleri için herhangi bir önlem alınmazken, merkezde toplanan kalabalığa yönelik hiçbir kısıtlama da getirilmedi.

Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa, Kiribati ve Fiji de 2021'e girdi. Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2021'e "merhaba" dedi. Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00'te yeni yıla girdi.

Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıla giren Avustralya, 2021'i Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin gölgesinde düzenlenen havai fişek gösterisi ile karşıladı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının damga vurduğu 2020 yılının uğurlandığı son saatlerde tüm dünyada yeni yıl coşkusu başladı. Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da 2021'e "merhaba" dedi. Sydney kentinde her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. 7 dakika süren havai fişek gösterisi ile Sydney Limanı Köprüsü renklenirken, gökyüzü rengarenk ışıklarla aydınlandı. Sydney Limanı Köprüsü'nün üzerinde yer alan salgına yönelik "stay safe" (güvende kal) ve "help stop the spread" (yayılmayı durdurmak için yardım et)" yazıları dikkat çekti.

"İstediğimiz son şey 2021'i süper yayılma ile karşılamak"

Salgının başlangıcından bu yana sıkı tedbirler uygulanan ülkede, vatandaşlara evde kalmaları ve gösteriyi televizyondan izlemeleri için çağrıda bulunulmuştu. Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde Başbakan Gladys Berejiklian sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "İstediğimiz son şey 2021'i süper yayılma ile karşılamak" dedi.

Salgına yönelik önlemler kapsamında her yıl 1 milyondan fazla insanın dünyaca ünlü havai fişek gösterisini izlemeye geldiği Sidney Limanı'na girişler yasaklanarak, bölgede çok sayıda polis görevlendirildi.

Avustralya'nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.

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