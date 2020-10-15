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ABD basınından bomba iddia: Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var

Son dakika haberine göre, ABD basın organı CNN, ismini açıklamadığı Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın ateşi olduğunu bildirdi.

ABD basınından bomba iddia: Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var

ABD basınından bomba iddia: Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var

Son dakika haberine göre, ABD basın organı CNN, ismini açıklamadığı Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın ateşi olduğunu bildirdi.

15 Ekim 2020 Perşembe 11:05
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CNN haberinde “Konuya aşina bir kişi, Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

ABD'de yaklaşan Başkanlık seçimleri hızla devam ederken, ABD medyası bu sabah Başkan Trump'ın ateşinin yüksek olduğunu yazdı. CNN haberinde "Konuya aşina bir kişi, Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP YORGUN
Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump'ın sağlığı konusunda daha önce yaptığı açıklamada Trump'ı yorgun olarak nitelendirmişti.


TRUMP'IN DOKTORU NEGATİF OLDUĞUNU DUYURDU
ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru, Trump'a arka arkaya günlerde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun "negatif" olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

Trump'ın son Kovid-19 testleri hakkında kendisine çok sayıda soru geldiğine işaret eden Conley, "Trump'a arka arkaya günlerde Abbottt BinaxNOW antijen testiyle yapılan Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı." ifadesini kullandı.

Bu testin şu andaki durumunu belirlemek adına, Başkanın izolasyon döneminde kullanılmadığını belirten Conley, "Trump'ın şu anki durumuna karar vermek için antijen testleriyle birlikte, ek klinik ve laboratuvar veriyi de kullandık." açıklamasını yaptı.

Conley, yaptıkları tetkiklerin ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberleri sonucunda, Trump'ın diğer kişilere hastalık bulaştırmayacağı kanısında olduklarını da vurguladı.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününü bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, 2 Ekim Cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra geçen pazartesi günü taburcu edilmişti.

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