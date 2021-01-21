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ABD Başkanı Joe Biden resmen göreve başladı

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, resmen göreve başladı. Joe Biden'ın Oval Ofis'teki görüntülerinde arkasındaki fotoğraflar, dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden resmen göreve başladı

ABD Başkanı Joe Biden resmen göreve başladı

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, resmen göreve başladı. Joe Biden'ın Oval Ofis'teki görüntülerinde arkasındaki fotoğraflar, dikkat çekti.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:02
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ABD'de birçok ilke imza atan Başkanlık yemin töreninin ardından göreve hızla başlayan Joe Biden görevindeki ilk gününde Donald Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı. Biden'ın ilk görev gününde Oval Ofis fotoğrafları dikkat çekti.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile resmen görevi devraldı. Yemin töreninin ardından ilk belgelerini imzalayan Biden, imza töreni sonrasında askeri birliklerin hazır olup olmadığını değerlendirdiği etkinliğe katıldı. Söz konusu etkinliğin ardından Biden, beraberinde eşi Jill Biden, yardımcısı Kamala Harris ve eski ABD Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ve eşleri ile Arlington Ulusal Mezarlığı'nda çelenk bırakma törenini gerçekleştirdi. Biden ve eşi daha sonra, Beyaz Saray'a geçti.

İLK KARARNAMELERİ İMZALADI

Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından vardığı Beyaz Saray'da Oval Ofis'e girerek Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı.

Biden Oval Ofis'teki ilk gününde kararnameleri imzalarken, resmi hesaplardan da Beyaz Saray'dan görüntüler paylaşıldı.

Biden'ın kararname imzaladığı sırada arkasında duran fotoğraflar ise dikkatleri çekti.

Biden'ın kendisi için özel olan fotoğrafları koyduğu alanda çoğunlukla ailesi ve ölen oğlu Beau ile olan kareleri vardı.

Ancak en fazla dikkatleri çeken, Biden'ın Papa ile çekildiği fotoğrafa masasında yer vermesi oldu.

ABD'nin 46. başkanı Biden, suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı Kennedy'den sonra Katolik olan 2. başkan konumunda.

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