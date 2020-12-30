ABD'den flaş S-400 teklifi

Çavuşoğlu; ayrıca ABD ile S-400 ile ilgili ortak çalışma grubu kurulduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz mesajı geldi. Çavuşoğlu; Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Doğu Akdeniz'de Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü" dedi.

Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz

ABD'DEN S-400 TEKLİFİ

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.

ABD ile S-400 ile ilgili ortak çalışma grubu kuruldu.

TERÖRLE MÜCADELEDE HIZ KESMEDİK

2020'de terörle mücadelede hız kesmedik. PKK ve FETÖ'ye karşı duyarlılığın farklı ülkelerde arttığını görüyoruz. Bu yıl 9 FETÖ okulu kapatıldı, 3'ü devralındı. Bir tanesi de kamulaştırıldı.