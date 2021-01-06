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ABD'yi karıştıran ses kaydı

ABD'de ortaya çıkan bir ses kaydında, geçtiğimiz yıl ABD'nin suikastıyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı ve ABD Kongre binasının hedefte olduğu belirtildi. ABD medyasında yayınlanan bir habere göre çok sayıda hava trafik kontrolörü tarafından duyulan ses kaydı büyük paniğe neden oldu.

ABD'yi karıştıran ses kaydı

ABD'yi karıştıran ses kaydı

ABD'de ortaya çıkan bir ses kaydında, geçtiğimiz yıl ABD'nin suikastıyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı ve ABD Kongre binasının hedefte olduğu belirtildi. ABD medyasında yayınlanan bir habere göre çok sayıda hava trafik kontrolörü tarafından duyulan ses kaydı büyük paniğe neden oldu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 12:03
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Ses kaydını ABD merkezli CBS televizyonu duyurdu, yetkililer alarma geçti. Ses kaydı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünün ardından ortaya çıktı.

6 OCAK TARİHİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

FBI ve Federal Havacılık İdaresi söz konusu ses kaydını araştırmaya başladı. Yetkililer tehdit içeren mesajda 'intikam' eyleminin gerçekleştirileceği tarihin 6 Ocak olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

"KONGRE BİNASI'NA UÇUYORUZ"

Dijitalleştirilmiş bir sesle iletilen tehditte, "Çarşamba günü Kongre Binası'na uçuyoruz. Süleymani'nin intikamı alınacak" ifadeleri kullanıldı.

KONGRE BİNASI'NIN ÜZERİNE UÇAK HAVALANDIRACAKLAR

Yetkilileri harekete geçiren ses kaydında, Kongre'nin Joe Biden'ın kazandığını onaylandığı gün İran askeri komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün 'intikamını' almak için bir uçağı Amerikan Kongre Binası'na uçurma tehdidini ortaya koydu.

ASLI ARAŞTIRILIYOR

ABD'yi alarma geçiren tehdidi herkesten önce duyuran CBS televizyonun haberine göre, FBI ve Federal Havacılık İdaresi, New York'ta çok sayıda hava trafik kontrolörü tarafından duyulan mesajı araştırıyor. CBS, bugün hava trafik kontrolörlerine, bir uçağın kendilerine verilen uçuş rotasından saptığını düşündüren herhangi bir olağandışı faaliyeti rapor etmelerinin söylendiğini belirtiyor.

KİMİN GÖNDERDİĞİ BELLİ DEĞİL

Söz konusu mesajı kimin gönderdiği henüz belli değil ancak CBS kanalının aktardığına göre tehdidin inandırıcı olduğuna inanılıyor. Pentagon ve diğer ilgili kurumlara durumla ilgili salı günü brifing verildi.

İRAN, "BÜYÜK İNTİKAM" BAŞLIKLI ANİSMASYON VİDEOSU YAYINLAMIŞTI

Süleymani'nin ölüm yıldönümüne özel İran, "Büyük İntikam" isimli bir animasyon videosu yayınladı. Yayınlanan videoda, ABD birliklerine füze ile saldırı tasvir edildi. Videoda Trump'ın konuşma yaptığı sırada önüne ABD askerinin düşmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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