Amerika seçim sonuçları açıklandı! Trump ve Biden oy oranları

Corona virüsü salgını gölgesinde geçen seçimlerin ardından ABD seçim sonuçları milyonlar için merak konusu oldu. Peki, ABD seçimlerinde son durum ne? İlk sonuçlara göre Trump ile Biden’ın oy oranları belli oldu! Bu başlık altında, ABD seçimleri ile ilgili son dakika haberleri ve seçim sonuçları hakkında canlı gelişmeler yer almaktadır.

ABD seçimleri için son dakika haberleri peş peşe geliyor. Son olarak, henüz resmi ABD seçim sonuçları açıklanmamışken Trump, seçimi kazandığını ilan ederek büyük bir kutlamaya hazırlandıklarını söyledi. Milyonlarca seçmen Trump'ın koltukta kalması ya da Biden'ın Başkan olması için oy kullandı. 2016'da kullanılan toplam oyların %72,8'ine tekabül eden 100 milyondan fazla Amerikalı seçim gününden önce oy kullanma işlemini tamamladı. Peki, ABD seçimlerinde son durum ne ve tüm dünyanın odaklandığı 2020 Amerika seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ABD seçimlerinde Trump ve Joe Biden'ın oy oranları…

CANLI GELİŞMELER

SON DAKİKA: TRUMP VE BIDEN'IN OY ORANLARI BELLİ OLUYOR! İŞTE AMERİKA SEÇİM SONUÇLARI

11.46 Trump, seçimlerde büyük yolsuzluklardan şüphelendiklerini belirterek, gerektiği takdirde seçimleri Yüksek Mahkeme'ye taşıyabileceklerini ifade etmişti. Yüksek Mahkeme'ye çağrı yapan Trump, "Oy vermeleri durdurmalarını istiyoruz." ifadesini kullanmıştı. Trump'ın bu sözlerine Biden cephesinden cevap geldi. Biden'ın avukat ordusu oy sayımının durdurulması durumunda harekete geçmeye hazır olduklarını açıklad

11.35 Tarihi seçimin yaşdığı ABD'de darbe tartışmalarıyla ilgili ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den açıklama geldi. Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi.

11.13 ABD'de oyların sayımı sürerken, başkent Washington sokaklarında ABD Başkanı Trump karşıtı gösteriler düzenlendi. Yerel kaynaklar üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

10.20 Canlı yayında açıklamalarda bulunan Trump, "Sonuçlar çok güzel. Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Çok ciddi bir farkla kazanıyoruz şu anda" dedi.

09:12 ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı. Texas'ta 38 delege kazanan Donald Trump, toplam delege sayısını 212'ye çıkardı

08.55 Twitter, Trump'ın attığı tweeti "şaibeli bilgi içeriyor" olarak işaretledi ve erişim kısıtlaması getirdi.

08.47 ABD'de 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, seçim sonuçlarının zaman alacağını belirterek, "Şu an geldiğimiz noktada kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz." dedi.

08.40 ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kritik eyaletlerden Florida'da kazandığı duyuruldu. Trump Florida'da zaferini ilan ederken, hanesine 29 delege daha kazandırdı.

08:32 Şu ana kadar Biden 234 delege kazandı, Trump ise 206 delege... İki adaydan birinin başkan olması için 270 delege kazanmaya ihtiyacı var.

08.20 ABD'de devam eden başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden 228 delegeye, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise 205 delegeye ulaştı.

07.50 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 167, Demokrat aday Joe Biden 224 delegeye ulaştı.

07.30 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden delege sayısını 224'e, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise delege sayısını 149'a yükseltti.

07.26 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, en çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi.

07.22 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

06.40 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Kansas ve Missouri eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

06.20 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 105, Demokrat aday Joe Biden 126 delegeye ulaştı.

06.15 ABD medyası, Kuzey Karolina eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.

06.06 Pensilvanya eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.

EN TARİHİ, AYNI ZAMANDA ŞU ANA KADAR EN SORUNSUZ SEÇİM

İlk sandıklar, oy kullanma işlemi için sabah saat 6'da açıldı ve Türkiye saati ile 4 Kasım 05.00 itibariyle küçük aksaklıklar dışında seçim güvenliği ile ilgili bir sorun yaşanmadı.

TRUMP ABD SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDİYOR

Trump gün boyunca seçim sonuçları hakkında brifing aldı. Kampanya ekibi, Eisenhower Binasında bir durum odası kurdu. Trump'ın kampanya iletişim direktörü Tim Murtaugh, devlet dairesinin seçim için kullanıldığı iddialarına cevaben yaptığı açıklamada, odanın kullanımının halk için bir masrafı olmadığını ve odanın kullanımının Beyaz Saray danışmanı tarafından onaylandığını söyledi. Ayrıca, elektrikten Wi-Fi'a kadar tüm masrafların Trump tarafından karşılandığını açıkladı.

2 EYALETİ TRUMP ŞİMDİDEN KAZANDI

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Biden Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'de rakibi Trump'ı yendi.

2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton her iki eyalet ve Washington'da Trump'a karşı kazanmıştı.

Washington DC eyalet olmadığı için Kongre seçimlerine katılmazken başkanlık seçimine katılıyor.

Diğer taraftan Arkansas eyaletinde ise Trump seçimi kazandı.

Biden, Connecticut'ta 7, Colorado'da 9, Washington DC'de 3 delege kazanırken, Trump ise Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

TÜRKLER SEÇİMİ DEĞERLENDİRDİ

ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden New Jersey'nin Paterson şehrindeki Türkler, 59. başkanlık seçimi için sandık başına gitti.

Paterson'da kurulan seçim merkezlerinde oy kullanan Türkler, başkan adayı tercihi ve nedenleri hakkında AA muhabirine konuştu.

Paterson'ın en işlek caddesi Main Sokak üzerinde kahvehane işleten Koray Doğan, son iki seçimde oyunu Cumhuriyetçi aday Donald Trump için kullandığını söyledi.

''TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İÇİN TRUMP'IN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Doğan, "Trump'a oyumu verdim. Pandemi sürecini iyi yönettiğini düşünüyorum. Türkiye ilişkileri için de Trump'ın daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tanıdığı Türklerin 2016 başkanlık seçimlerinde Demokratlara oy verdiğini kaydeden Doğan, "Bu seçimde zannedersem Biden'ın Türkiye aleyhine söylemleri herkesi Trump'a yöneltti.'' değerlendirmesinde bulundu.

Paterson şehrinde 1998 yılından beri yaşayan Türk kökenli Amerikan vatandaşı Birol Kanmaz da aslında Demokrat Partili olduğu halde sandıkta fikrini değiştirerek Cumhuriyetçi Partiden yana tutum aldığını belirtti.

Kanmaz, ''Bu seçimde, Demokrat Partinin Bernie Sanders'ı saf dışı etmesi nedeni ile Trump'a oy vererek mesajımı iletmek istedim.'' şeklinde konuştu.

"TRUMP'A ALIŞTIK, BİDEN'I SAMİMİ BULMADIM''

ABD'de 23 senesini dolduran Hülya Kanmaz, bu sene ilk defa oy kullandığını ve seçimini Trump'tan yana yaptığını söyledi.

Paterson şehrinde 9 senedir kendi restoranını işlettiğini belirten Kanmaz, "Gönlüm Trump'ın kazanmasından yana. İlk başta istemiyorduk ama alıştık. Biden'ın açıklamalarını samimi bulmuyorum.'' dedi.

Kanmaz, bu seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek daha önce hiç oy kullanmayan birçok Türk'ün bu sene sandığa gittiğini gördüğünü kaydetti.

"BİDEN'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ BİZİ ÇOK KIZDIRDI''

Doğma büyüme New Jerseyli olduğunu belirten 30 yaşındaki Rasim Coşar, Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediklerine kızdığı için oyunu Trump'a verdiğini söyledi.

INDIANA'YI TRUMP ALDI

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, Indiana'da Demokrat rakibi Joe Biden'ı geride bıraktı.

Biden ise Maryland eyaletinde oyların çoğunluğunu alarak ipi göğüsledi.

Bu sonuçla Trump, Indiana'da 11 delege kazanırken, Biden da Maryland'da hanesine 10 delege yazdırdı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.