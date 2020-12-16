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Amerika tarihine geçecek LGBT skandalı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevine getirmeye hazırlanıyor. Biden'ın Buttigieg'i bakanlığa getirmesi ABD tarihine geçecek bir atama olacak. Pete Buttigieg ABD'de bakanlık görevine atanan ilk eşcinsel olacak.

Amerika tarihine geçecek LGBT skandalı

Amerika tarihine geçecek LGBT skandalı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevine getirmeye hazırlanıyor. Biden'ın Buttigieg'i bakanlığa getirmesi ABD tarihine geçecek bir atama olacak. Pete Buttigieg ABD'de bakanlık görevine atanan ilk eşcinsel olacak.

16 Aralık 2020 Çarşamba 13:31
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ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, başkanlık yarışından çekilen ve kendisine destek veren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevi için seçmiş durumda.

EN GENÇ LGBT'Lİ BAŞKAN ADAY ADAYI OLMUŞTU
Buttigieg, ABD Senatosunda onaylanması durumunda ilk LGBT'li bakan olarak tarihe geçecek. Buttigieg, Amerikan tarihindeki ilk eşcinsel Başkan aday adayı ve eyalet ön seçimlerini kazanan en genç isim olmuştu.

GAY KİMLİĞİNİ SAKLAMIYOR
Daha önce ABD Donanması'nda istihbarat görevlisi olarak Afganistan'a giden ve 29 yaşındayken belediye başkanlığı yapan Pete Buttigieg, Amerika'da bakanlık görevine gelecek ilk gay isim olarak tarihe geçecek.

30 YAŞINDAKİ ÖĞRETMENLE EVLİ
Özellikle eşcinseller tarafından oldukça desteklendiği gözlenen Pete Buttigieg'ın, 30 yaşındaki öğretmen Chasten Glezman ile evli olduğu biliniyor.

HARVARD MEZUNU, 4 DİL BİLİYOR
Oxford Üniversitesi ve Harvard mezunu olan Buttigieg aralarında Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Arapçanın da olduğu birçok dil biliyor.

BM GÖREVİ İÇİN BIDEN'DAN VETO
Kabinede yer almak istediği konuşulan Buttigieg, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine gelmek istiyordu. Ancak Biden, bu göreve 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yapan siyahi Linda Thomas Greenfield'i getireceğini duyurmuştu.

BIDEN DUYURDU
Joe Biden yaptığı açıklamada "Pete Buttigieg bir vatansever ve ülke olarak en iyisini yapabileceğimizi söyleyen bir problem çözücü. Onu Ulaştırma Bakanı olarak aday gösteriyorum çünkü bu görev bir sürü kesişen zorluğu ve fırsatı içerisinde barındırıyor." dedi.

Son Güncelleme: 16.12.2020 17:29
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