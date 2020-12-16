Amerika tarihine geçecek LGBT skandalı

ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, başkanlık yarışından çekilen ve kendisine destek veren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevi için seçmiş durumda.

EN GENÇ LGBT'Lİ BAŞKAN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Buttigieg, ABD Senatosunda onaylanması durumunda ilk LGBT'li bakan olarak tarihe geçecek. Buttigieg, Amerikan tarihindeki ilk eşcinsel Başkan aday adayı ve eyalet ön seçimlerini kazanan en genç isim olmuştu.

GAY KİMLİĞİNİ SAKLAMIYOR

Daha önce ABD Donanması'nda istihbarat görevlisi olarak Afganistan'a giden ve 29 yaşındayken belediye başkanlığı yapan Pete Buttigieg, Amerika'da bakanlık görevine gelecek ilk gay isim olarak tarihe geçecek.

30 YAŞINDAKİ ÖĞRETMENLE EVLİ

Özellikle eşcinseller tarafından oldukça desteklendiği gözlenen Pete Buttigieg'ın, 30 yaşındaki öğretmen Chasten Glezman ile evli olduğu biliniyor.

HARVARD MEZUNU, 4 DİL BİLİYOR

Oxford Üniversitesi ve Harvard mezunu olan Buttigieg aralarında Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Arapçanın da olduğu birçok dil biliyor.

BM GÖREVİ İÇİN BIDEN'DAN VETO

Kabinede yer almak istediği konuşulan Buttigieg, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine gelmek istiyordu. Ancak Biden, bu göreve 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yapan siyahi Linda Thomas Greenfield'i getireceğini duyurmuştu.

BIDEN DUYURDU

Joe Biden yaptığı açıklamada "Pete Buttigieg bir vatansever ve ülke olarak en iyisini yapabileceğimizi söyleyen bir problem çözücü. Onu Ulaştırma Bakanı olarak aday gösteriyorum çünkü bu görev bir sürü kesişen zorluğu ve fırsatı içerisinde barındırıyor." dedi.