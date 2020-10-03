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Azerbaycan, Ermeni askerlerini esir aldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı.

Azerbaycan, Ermeni askerlerini esir aldı

Azerbaycan, Ermeni askerlerini esir aldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 16:00

Ermeni güçlerin 27 Eylül´de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor.

KUZEYDEN VE GÜNEYDEN KUŞATTI

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı.

PERİŞAN HALLERİ KAMERAYA YANSIDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.

5 GÜNDE 1.2 MİLYAR DOLARLIK TEÇHİZATI YOK ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda ilk 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları

İMHA EDİLEN TANK VE ZIRHLI ARAÇ 230 OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni üsler kurularak Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık, 27 Eylül´den 2 Ekim´e kadar imha edilmiş askeri teçhizat listesinde; 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu bataryası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmeni Askerlerini Esir Aldı
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