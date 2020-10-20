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Azerbaycan Zengilan merkezini işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Azerbaycan Zengilan merkezini işgalden kurtardı

Azerbaycan Zengilan merkezini işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

20 Ekim 2020 Salı 15:47
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Fuzuli ilinin Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail ilinin Sarafşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend ilinin Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli ve Veng köylerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Hocavend'in Veng köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirdiğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun Zengilan ilinin topraklarını da kurtarmaya başladığını bildiren Aliyev, kent merkezi ile Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köylerinin artık Azerbaycan'ın kontrolünde olduğunu bildirdi.

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Azerbaycan Zengilan Merkezini Işgalden Kurtardı
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