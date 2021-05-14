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Binance'e soruşturma açıldı

ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi, Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı. Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını açıkladı. Haberin detayları...

Binance'e soruşturma açıldı

Binance'e soruşturma açıldı

ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi, Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı. Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını açıkladı. Haberin detayları...

14 Mayıs 2021 Cuma 09:22
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Dünya gündeminden düşmeyen kripto para borsalarındaki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. ABD'nin, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtığı bildirildi.

BİNANCE'IN OPERASYONLARI KONUSUNDA BİLGİ İSTENDİ

Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bilgi istedi.

"ŞİRKETİN TÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ CİDDİYETLE ELE ALINIYOR"

Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti.

Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

TEK BİR MERKEZİ BULUNMUYOR

Cayman Adaları'nda kurulan Binance'ın Singapur'da bir ofisi bulunuyor. Bunun yanında borsanın belirli tek bir merkez ofisi bulunmuyor.

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