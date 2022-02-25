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Çeçenler Ruslar için savaşacak!

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov, Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali sonrasında harekete geçti.

Çeçenler Ruslar için savaşacak!

Çeçenler Ruslar için savaşacak!

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov, Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali sonrasında harekete geçti.

25 Şubat 2022 Cuma 12:44
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Kadirov, Ruslara destek olması için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına gönderdi.

Dün sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı ulusa sesleniş konuşması sonrası başlayan Ukrayna işgali 2. gününde şiddetli çatışmalarda sürüyor.

Rus ordusu, resmi olarak tanıdığı ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna ordusuna ait kritik bölgeleri alırken, Rusya'dan Ukrayna'ya askeri sevkiyatlar devam ediyor.

ÇEÇEN ORDUSU UKRAYNA SINIRINDA

Çeçenistan cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına gönderdiğini açıkladı. Vladimir Putin'in desteği ile Çeçenistan'ın başına getirilen Muhammed Kadirov, Çeçen birliklerin savaşta kritik rol oynayacağını vurguladı.

PUTİN TARAFINDAN LİDER YAPILDI

Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan; Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin hepsi suikaste kurban gitmişti. Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov ise daha sonra Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirilmişti.

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Çeçenler Ruslar Için Savaşacak!
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