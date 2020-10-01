Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısını yapıldı
Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Meclis...
Vali dr. Erdinç Yılmaz’ın 1 Ekim dünya yaşlılar günü mesajı
Vali dr. Erdinç Yılmaz’ın 1...
Dulkadiroğlu’nun Heyecan Bahçesi Adrenalin Tutkunlarını Bekliyor
Dulkadiroğlu’nun Heyecan Bahçesi Adrenalin Tutkunlarını...
İdrarda Kan Görülmesi Birçok Hastalığın Belirtisi Olabilir
İdrarda Kan Görülmesi Birçok Hastalığın...
Geçmişin İlhamıyla Geleceğe Yürüyoruz
Geçmişin İlhamıyla Geleceğe Yürüyoruz
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Çin’de binlerce canlı evcil hayvan vahşice öldürüldü

Çin'de tavşan, kedi ve köpek gibi canlı hayvanların bir hafta boyunca depoda aç bırakılarak öldürülmesi tepkilere neden oldu. Hayvan kurtarma grubu 'Utopia'nın kurucusu Hua, karşılaştığı ortamı 'cehennem gibi' diye nitelendirerek, "Tesis zaten ölmüş olan binlerce hayvanla dolu nakliye kutularıyla doluydu. Tüm yer çürümüş beden kokuyordu. Açlıktan ve susuzluktan öldükleri çok açıktı" ifadelerini kullandı.

Çin’de binlerce canlı evcil hayvan vahşice öldürüldü

Çin’de binlerce canlı evcil hayvan vahşice öldürüldü

Çin'de tavşan, kedi ve köpek gibi canlı hayvanların bir hafta boyunca depoda aç bırakılarak öldürülmesi tepkilere neden oldu. Hayvan kurtarma grubu 'Utopia'nın kurucusu Hua, karşılaştığı ortamı 'cehennem gibi' diye nitelendirerek, "Tesis zaten ölmüş olan binlerce hayvanla dolu nakliye kutularıyla doluydu. Tüm yer çürümüş beden kokuyordu. Açlıktan ve susuzluktan öldükleri çok açıktı" ifadelerini kullandı.

01 Ekim 2020 Perşembe 18:46

Çin'in Henan bölgesindeki Luohe şehrinde bir lojistik tesisinde en az 5 bin evcil hayvan ölü bulundu.

Ölümlere, büyük olasılıkla Çin'in kitlesel yetiştirme endüstrisinin tedarik zincirindeki bir iletişim sorununun neden olduğu ve sadece yüzden fazla hayvanın canlı olarak bulunduğu ifade edildi.

Hayvan kurtarma grubu 'Utopia'nın kurucusu Hua, karşılaştığı ortamı 'cehennem gibi' diye nitelendirerek, "Tesis zaten ölmüş olan binlerce hayvanla dolu nakliye kutularıyla doluydu. Tüm yer çürümüş beden kokuyordu. Açlıktan ve susuzluktan öldükleri çok açıktı" ifadelerini kullandı.

Karton veya metal nakliye kutularında bulunan evcil hayvanların arasında tavşan, guinea pig, kedi ve köpek olduğu ve hayvanların yaklaşık bir hafta boyunca yemeksiz ve susuz bırakıldığı belirtildi.

Çin yasalarının, canlı hayvanların normal ambalajlarda taşınmasını yasakladığı ve Hua'nın, lojistik şirketinin sevkiyatı imzalamayı reddetmesinin ardından hayvanların günlerce depoda terk edilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus muhalif siyasetçi Navalnıy: Bu suçun arkasında Putin'in olduğunu iddia ediyorum
Rus muhalif siyasetçi Navalnıy: Bu suçun arkasında Putin'in olduğunu iddia ediyorum
Ermenistan PKK'yı sahaya sürdü!
Ermenistan PKK'yı sahaya sürdü!
Lübnan siyasetinde Fransa açmazı
Lübnan siyasetinde Fransa açmazı
Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi!
Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi!
Azerbaycan ordusu, bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi
Azerbaycan ordusu, bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber