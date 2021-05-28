banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam ediyor
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam...
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını Yükseltmeliyiz’
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını...
Prof. Tarhan’la ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler...

Cinsel İlişkiye Girmeyi Reddeden Karısını Öldüren Adam, Ardından Da Çocuklarına Kıydı

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yaşayan bir adam, kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden karısını öldürdü. Ardından 3 çocuğuna da kıyan öfkeli adam, cansız bedenleri evinin yakınındaki bir su kanalına attı.

Cinsel İlişkiye Girmeyi Reddeden Karısını Öldüren Adam, Ardından Da Çocuklarına Kıydı

Cinsel İlişkiye Girmeyi Reddeden Karısını Öldüren Adam, Ardından Da Çocuklarına Kıydı

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yaşayan bir adam, kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden karısını öldürdü. Ardından 3 çocuğuna da kıyan öfkeli adam, cansız bedenleri evinin yakınındaki bir su kanalına attı.

28 Mayıs 2021 Cuma 13:28
banner459

Hindistan'ın Bihar eyaletinde Basedi adındaki bir köyde kan donduran bir olay yaşandı. Pappu Kumar adındaki Hintli bir adam, kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden karısını öldürdü, ardından çocuklarını da öldürüp cansız bedenlerini bir su kanalına attı.

ÇOCUKLARI TEK BAŞINA BAKAMAYACAĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Polis yerel basına verdiği demeçte, adamın verdiği ifadeye dayanarak, ''15 gündür ilişki teklifini geri çevirmesi nedeniyle böyle bir cinayet işlemiş. Karısını öldürdükten sonra çocuklarına bakamayacağını düşünerek onları da öldürmüş. Çocukların cesedi henüz kanaldan çıkarılmadı'' açıklamasını yaptı.

ORMANDA YAKALANDI

36 yaşındaki karısını beş, üç ve 15 aylık çocuklarını öldürdükten sonra kaçan Kumar, ormanlık bir alanda yakalandı.

AİLE İÇİ ŞİDDET VAKALARI ARTTI

Öte yandan salgının yaşandığı son iki yılda ülkede aile içi şiddet vakalarının önemli ölçüde arttığı bilgisi verildi. Hindistan'da resmi verilere göre, Ulusal Kadın Komisyonu (NCW) geçen yılın Nisan ayında aile içi şiddetle ilgili şikayetlerde 2,5 kat artış kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Cinsel İlişkiye Girmeyi Reddeden Karısını Öldüren AdamArdından Da Çocuklarına Kıydı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genelkurmay başkanı uçak kazasında öldü
Genelkurmay başkanı uçak kazasında öldü
Binance'e soruşturma açıldı
Binance'e soruşturma açıldı
İsrail, Gazze'yi Vurdu, Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 24'e Yükseldi
İsrail, Gazze'yi Vurdu, Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 24'e Yükseldi
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX uydu yerleştirmede kripto para birimi Dogecoin kabul edecek
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX uydu yerleştirmede kripto para birimi Dogecoin kabul edecek
Korona bir ülkeyi yok ediyor
Korona bir ülkeyi yok ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber