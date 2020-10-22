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Dağlık Karabağ'da camileri ahıra çevirmişler

Azerbaycan ordusu,Ermenilerin işgal ettiği topraklarını bir bir geri alıyor.

Dağlık Karabağ'da camileri ahıra çevirmişler

Dağlık Karabağ'da camileri ahıra çevirmişler

Azerbaycan ordusu,Ermenilerin işgal ettiği topraklarını bir bir geri alıyor.

22 Ekim 2020 Perşembe 15:06
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Edinilen son dakika habere göre; İşgalden kurtarılan Zengilan kentinde Ermenistan'ın camilere verdikleri zarar görüntülendi. Azerbaycan askerleri, Zengilan'da tarihi bir caminin domuz ahırına çevirildiği görüntülere "Alçakların yaptığına bakın" diyerek tepki gösterdi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da tarihi bir caminin Ermeni askerleri tarafından domuz ahırına çevrildiği ortaya çıktı.

CAMİYİ AHIRA ÇEVİRMİŞLER

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan Zengilan kentinde Ermenistan'ın tarihi bir camiye verdiği zararı görüntüledi.

"ALÇAKLARIN YAPTIĞINA BAKIN"

27 sene sonra kurtarılan Zengilan'da tarihi caminin domuz ahırına çevrildiği görüldü. Azerbaycan askeri camiye verilen zararı gözler önüne sererek, "Alçakların yaptığına bakın" diyerek tepki gösterdi. Hızla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Azerbaycan'ın tarihine verilen zarar eleştirilerin hedefi oldu.

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