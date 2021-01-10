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Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!

Hindistan'da yılan büyücüsü olan bir kişi herkesin gözü önünde şov yaparken dehşeti yaşadı. Yetiştirdiği dev piton ile gösteri yapmaya çalışan kişi yılanın kendisini boğmasıyla birlikte bir anda yere yığıldı.

Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!

Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!

Hindistan'da yılan büyücüsü olan bir kişi herkesin gözü önünde şov yaparken dehşeti yaşadı. Yetiştirdiği dev piton ile gösteri yapmaya çalışan kişi yılanın kendisini boğmasıyla birlikte bir anda yere yığıldı.

10 Ocak 2021 Pazar 13:51
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Bölgede bulunanlar bunu gösterinin bir parçası sanarken gerçek sonra ortaya çıktı.

Hindistan'da amatör kameraya kaydedilen görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Yol kenarında boynuna doladığı dev piton yılanıyla gösteri yapan adam, beklemediği hareketle karşılaştı. Boynunda duran yılan, adamı bir anda boğmaya başladı.

Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı gösteri sırasında yılan tarafından boğazı sıkılan adam, yavaş yavaş yere çöktü. Adamın yere yığılmasını da gösterinin bir parçası olarak düşünen kalabalık ilk önce yardım etmedi.

Ancak yere yığılıp hareketsiz kalan adamı sonradan fark eden üç kişi yardıma koştu ve boğulan adamı pitondan kurtardı.

Hastaneye kaldırılan adamın tedavi altına alındığı belirtildi ancak durumu hakkında bilgi verilmedi. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve büyük yankı uyandırdı.

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