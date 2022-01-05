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Doğal gaza yapılan zam bir ülkeyi karıştırdı!

Doğal gaz rezervi açısından zengin olan Kazakistan'da, akaryakıta gelen zamlar ülkenin pek çok şehrinde halkı sokağa dökmüştü. Alevlenen protestolar sonrası Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, olaylar nedeniyle istifa etti.

Doğal gaza yapılan zam bir ülkeyi karıştırdı!

Doğal gaza yapılan zam bir ülkeyi karıştırdı!

Doğal gaz rezervi açısından zengin olan Kazakistan'da, akaryakıta gelen zamlar ülkenin pek çok şehrinde halkı sokağa dökmüştü. Alevlenen protestolar sonrası Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, olaylar nedeniyle istifa etti.

05 Ocak 2022 Çarşamba 11:43
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saatlerinde Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Vekili görevini daha önce Başbakan Yardımcısı olan Alihan Smailov yürütecek.

GAZA YAPILAN ZAM SONRASI HALK SOKAĞA İNMİŞTİ

Kazakistan'ın batısındaki Janaözen kentinde, sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamma karşı çıkan sürücülerin protestoları ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal ilan (OHAL) edilmişti.

OHAL'a ilişkin Cumhurbaşkanı Tokayev'in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

PROTESTOLARA POLİS MÜDAHALE ETMİŞTİ

Ülkenin eski başkenti Almatı'da ise binlerce kişinin katıldığı gösteriler gece boyuna sürmüştü. Polis, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmişti. 2 Ocak'ta ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde araba sürücüleri LPG fiyatına yapılan zammı protesto etmeye başlamıştı. Kentin anayollarını kapatan sürücüler LPG fiyatının litre başına 120 Tengeden 60 Tengeye indirilmesini istemişti.

DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYILDI

Protesto daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçrayarak göstericiler valilik binasının yer aldığı meydana toplanmıştı. Ardından bölgedeki büyük petrol sahalarında çalışan işçiler de gösterilere destek vermişti. Kısa sürede Kazakistan'ın tüm petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu batı kesimindeki Aktau başta olmak üzere Atırau, Aktöbe ve Oral şehirlerinde düzenlenen destek amaçlı gösteriler öğleden sonra ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kurulan özel hükümet komisyonu, ktau'da protestocularla görüşerek, LPG fiyatını litre başına 50 Tengeye (0,11 Dolar) düşürdüklerini açıklamıştı. Ancak buna rağmen devam eden gösterilerde ise mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atıldı ve halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin talepler dile getirilmişti. Kazakistan'da hükümeti düşüren süreçte, LPG fiyatı litre başına 60 Tengeden 120 Tengeye çıkartılmıştı.

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Doğal Gaza Yapılan Zam Bir ülkeyi Karıştırdı!
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