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Dünyayı hapsedip çılgınca eğlendiler

Dünya, yeni yıla sıkı Kovid-19 tedbirleri altında girerken, salgının başladığı Vuhan’da binlerce kişi yılbaşı kutlamalarına katıldı. Görüntüler, sosyal medyada tepkiyle karşılandı

Dünyayı hapsedip çılgınca eğlendiler

Dünyayı hapsedip çılgınca eğlendiler

Dünya, yeni yıla sıkı Kovid-19 tedbirleri altında girerken, salgının başladığı Vuhan’da binlerce kişi yılbaşı kutlamalarına katıldı. Görüntüler, sosyal medyada tepkiyle karşılandı

02 Ocak 2021 Cumartesi 11:21
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde halk, yeni yılı sokaklarda karşıladı. Strait Times'ın haberine göre, Kovid-19'un çıkış noktası olan Vuhan'da kalabalık, yılbaşı kutlamaları düzenledi. Vuhan belediye binası önü ve kentin belirli noktalarında bir araya gelen halk, gökyüzüne balonlar bırakarak çeşitli eğlencelerle yeni yılı karşıladı.
Kutlamalara katılanların çoğunun maske taktığı gözlenirken, sosyal mesafe kuralları görmezden gelindi. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çok sayıda ülkede toplu yılbaşı etkinlikleri yasaklanırken, Vuhan'daki yeni yıl kutlamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan virüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 71 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 67 kişi iyileşti.

ÜNLÜ MEYDANLAR BOMBOŞ
Dünyada 1.8 milyon kişinin ölümüne neden olan pandemi nedeniyle New York'un ünlü Times Meydanı, Paris'teki Champs Elysees Bulvarı, Rio de Janeiro sahillerinde yeni yıl kutlamalarına katılım azdı. Salgında yeni dalgalar, milyarlarca insanı sıkı kısıtlamalar nedeniyle 2021'in gelişini evde kutlamaya zorladı.
ABD: Kutlamaların popüler yeri New York Times Meydanı'nda etkinlikler Kovid-19 nedeniyle halka kapalı yapıldı. 2021 sanal ortamda kutlandı.
İngiltere: Yasaklar nedeniyle meydanlar boş kaldı. Havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Big Ben'in çanı çalındı.
Almanya: Başkent Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 bin kişinin katıldığı kutlamalar bu yıl yapılamadı.
İtalya: 22.00'den itibaren sokma çıkma yasağı olduğundan kutlamalar yapılmadı.
Fransa: Paris'in simgelerinden Champs-Elysees'de her yıl yapılan havai fişek gösterisi iptal edildi. Yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Fransızlar yeni yıla evlerinde girdi.
Rusya: Moskova'da günler öncesinde süslenen cadde ve meydanlarda yapılan kutlamalar sönük geçti. Kızıl Meydan'a akşam saatlerinden itibaren girişler yasaklandı.

KUTLAMA YASA DÖNDÜ
Bosna Hersek: Tribistovo köyünde yılbaşı kutlaması için bir araya gelen 8 genç, karbonmonoksit gazından zehirlenerek can verdi.
Birleşik Arap Emirlikleri: 2020'yi rekorla sonlandırdı. Yarım saatten fazla süren ve aynı anda düzenlenen 33 havai fişek gösterisi yapıldı.

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