Endonezya'dan kalkan yolcu uçağı düştü!

Endonezya’da radardan kaybolan ve tüm irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Uçakta 50'den fazla yolcunun olduğu öğrenildi. Öte yandan denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.