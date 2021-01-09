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Endonezya'dan kalkan yolcu uçağı düştü!

Endonezya’da radardan kaybolan ve tüm irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Uçakta 50'den fazla yolcunun olduğu öğrenildi. Öte yandan denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Endonezya'dan kalkan yolcu uçağı düştü!

Endonezya'dan kalkan yolcu uçağı düştü!

Endonezya’da radardan kaybolan ve tüm irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Uçakta 50'den fazla yolcunun olduğu öğrenildi. Öte yandan denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:52
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Endonezya merkezli Sriwijaya Air'in başkent Jakarta'dan kalkan SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi uçağının kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu belirtilmişti. Gelen son dakika haberine göre; Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Uçakta 50'den fazla yolcunun olduğu öğrenildi.

10 BİN FEET İRTİFA KAYBETTİ

İnternet tabanlı, çevrimiçi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan Flightradar24'te yer alan verilere göre uçak kalkışından yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet irtifa kaybetti.

2018'DE YAŞANAN KAZADA 189 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

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