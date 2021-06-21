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Fırtına faciaya neden oldu! 9'u çocuk 10 kişi öldü

ABD'nin Alabama eyaletinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. I-65 eyaletler arası otoyolda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Kazada, 29 yaşındaki baba ve 9 aylık kızının da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fırtına faciaya neden oldu! 9'u çocuk 10 kişi öldü

Fırtına faciaya neden oldu! 9'u çocuk 10 kişi öldü

ABD'nin Alabama eyaletinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. I-65 eyaletler arası otoyolda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Kazada, 29 yaşındaki baba ve 9 aylık kızının da hayatını kaybettiği öğrenildi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 07:59
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ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan Butler ilçesi yakınlarında I-65 eyaletler arası otoyolunun 222'inci kilometresinde şiddetli fırtına nedeni ile zincirleme trafik kazası meydana geldi. 18 aracın karıştığı trafik kazasında, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Adli Tıp Uzmanı Wayne Garlock yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 9 ay ile 17 arasında değiştiğini ve 8 çocuğun terk edilmiş, ihmal edilmiş veya istismara uğramış kızların kaldığı Tallapoosa İlçe Kız Çiftliği'nde yaşadığını aktardı.

VAKTİNDE ULAŞAMADILAR

Garlock, başka bir araçta bulunan 29 yaşındaki baba ve 9 aylık kızının da kazada hayatını kaybettiğini açıklarken, kazaya fırtınanın neden olduğunu ifade etti. Çarpışmanın etkisi ile kızları taşıyan otobüsün alev aldığı ve sürücünün son anda kurtarıldığını ifade eden Garlock, ekiplerin kızlara vaktinde ulaşamadığını aktardı.

YARALI SAYISI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Butler İlçe Şerifi Danny Bond ise yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin kazada yaralandığını, ancak kaç kişinin yaralandığının henüz tam olarak bilinmediğini ifade etti.

Alabama Şerif Gençlik Çiftlikleri CEO'su Michael Smith yaptığı açıklamada, kazayı "korkunç bir trajedi ve kayıp" olarak nitelendirerek, "Olayların nedenlerini her zaman anlamadığımızı düşünüyorum. tanrımıza sarılmaya devam edeceğiz. Lütfen bu zor zamanda bizim için dua etmeye devam edin" dedi.

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