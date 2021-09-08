Gözü Dönmüş Kadın Kocasının Kafasını Kesti

Kenya'nın güneyinde bulunan Kagumo-ini köyünde yaşayan 65 yaşındaki kadın Margaret Wanjiru, gelinini savunan 99 yaşındaki kocası Ndung'u Mugachia'nı kafasını satırla keserek öldürdü.

İddiaya göre kayınvalide, kocasına kahvaltı hazırlayan geliniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kayınpeder gelinini savununca kadın eline aldığı satırla kocasını kovalamaya başladı. Yaşlı kadın kısa süre içinde bahçede yakaladığı kocasının kafasını satırla kesip öldürdü.

İsmi Betty Mumbi olan gelin ise, sabah uyanıp kayınpederine kahvaltı hazırladığını, bunun üzerine kayınvalidesinin kendisine ve kayınpederine hakaretler etmeye başladığını söyledi. Kayınpederinin kızgın eşini sakinleştirmeye çalıştığını fakat sakinleşmek yerine kadının eşini satırla öldürdüğünü söyledi. Betty Mumbi, kaynanasına engel olmaya çalıştığını fakat kaynanasının kendisine de saldırdığını söyledi.