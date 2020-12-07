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Hindistan’da gizemli hastalık: 300 kişi hastanelik oldu

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde bulunan Eluru kentinde haftasonu henüz belirlenemeyen bir hastalıktan dolayı 300 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hindistan’da gizemli hastalık: 300 kişi hastanelik oldu

Hindistan’da gizemli hastalık: 300 kişi hastanelik oldu

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde bulunan Eluru kentinde haftasonu henüz belirlenemeyen bir hastalıktan dolayı 300 kişi hastaneye kaldırıldı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 10:57
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Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da corona virüsü etkisini artırırken ülkenin güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde hafta sonu gizemli bir hastalık salgını ortaya çıktı…

Belirlenemeyen bir rahatsızlıkla yüzlerce insan hastaneye başvururken, hastaların mide bulantısı, bilinç kaybı ve göz yanmasından muzdarip oldukları açıklandı. Hastaneye başvuranlara corona virüsü testi yapıldığı ve tamamının negatif çıktığı belirtildi.

Yetkililer, hastalığın tespitiyle ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı. Eluru Devlet Hastanesi’nden bir yetkili The Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada, “Başta çocuklar olmak üzere, kendilerini iyi hissetmediklerini söyleyerek hastaneye gelenler gözlerinde yanma olduğunu belirttikten sonra aniden kusmaya başladı ve bazıları titreyerek krize girdi” dedi.

HAVA VE SUDAN ŞÜPHELENİLDİ AMA…

Hastaneye gelenlerin büyük bir bölümü daha sonra taburcu edildi. Yetkililer, ilk etapta şikayetlerin şebeke suyundan ya da hava kirliliğinden kaynaklandığından şüphelendiklerini ancak yapılan ilk incelemelerde hastalığın nedeninin bu iki etkenden olmadığının anlaşıldığını söyledi.

Andra Pradesh eyaletinin Sağlık Bakanı Kali Krishna Srivinas, hastalardan kan örneklerinin alındığını ve laboratuvara gönderildiğini açıkladı. Srivinas, “Yetkililerin hastaneye başvuran kişilerin yaşadıkları bölgelerde yaptıkları incelemenin ardından şebeke suyunun kirlenmesi ve hava kirliliği gibi etkenleri safdışı bıraktık. Bu, gizemli bir hastalık ve neden kaynaklandığını laboratuvar incelemesinin ardından anlayabileceğiz” dedi.

Muhalefetteki Telugu Desam Partisi, olayla ilgili soruşturma açılmasını talep etti ve şebeke suyunun kirlenmiş olabileceğini öne sürdü.

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