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İngiltere'de Mutasyon Kaosu

İngiltere'de ortaya çıkan yeni corona virüs mutasyonunun ardından ülkeden korkutan görüntüler geldi.

İngiltere'de Mutasyon Kaosu

İngiltere'de Mutasyon Kaosu

İngiltere'de ortaya çıkan yeni corona virüs mutasyonunun ardından ülkeden korkutan görüntüler geldi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 12:50
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Yeni corona virüs mutasyonunun sekisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunun açıklanmasının ardından tüm dünya alarma geçti. Birçok ülke İngiltere'den seyahatlerde kısıtlamaya giderken ülkeden kaçmak isteyen insanlar havalimanında kaosa neden oldu. Seyahat yasağından önce ülkeden kaçmak isteyenler Heathrow Havalimanı'nı savaş alanına çevirdi. Dublin'den gelen son görüntüler şoke etti.

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını ile mücadele sürerken İngiltere'den gelen mutasyon haberi kaosa neden oldu. İngiltere'de ortaya çıkan yeni corona virüs mutaysonunun daha hızlı yayıldığı açıklanmasının ardından ülkeye yönelik uçuş yasakları geldi. İngilizler ise bu kısıtlamalara yakalanmadan diğer ülkelere uçmak için havaalanında kaos yarattı. Yüzlerce yolcu, sınırların İngiltere'ye kapatılmasından önce Avrupa ülkelerine son uçuşları yakalamak için çabalarken, bir gecede Heathrow Havaalanı savaş alanına çevirdi. Dublin'e son uçuştan önce çekilen görüntüler kaosu gözler önüne serdi.

"BULUNDUĞUNUZ BÖLGEDE KALIN"

Seyahat yasağı birkaç Avrupa ülkesi tarafından uygulanmaya başlandı. Fransa dün gece sınırını tüm trafiğe kapatınca Dover Limanı ve Eurotunnel'de uzun kuyruklar oluştu.

İtalya, Belçika, İrlanda, Hollanda ve Türkiye yeni mutasyonu uzak tutabilmek için İngiltere'den gelen uçuşları yasakladı. Başbakan Boris Johnson, Cumartesi öğleden sonra milyonlarca İngiliz için Noel'i iptal etti ve yeni mutasyonun yüzde %70'e kadar daha hızlı yayılabileceğinden korkulması nedeniyle bulundukları bölgede kalmalarını söyledi.

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