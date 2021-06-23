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İşkenceyle öldürüp çıplak halde köprüye astılar

Yabancı basında çıkan haberlere göre, Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun karteli rakip çete üyelerine işkence yaptı, sakatladı, öldürdü ve cesetlerini bir köprüye astı.

İşkenceyle öldürüp çıplak halde köprüye astılar

İşkenceyle öldürüp çıplak halde köprüye astılar

Yabancı basında çıkan haberlere göre, Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun karteli rakip çete üyelerine işkence yaptı, sakatladı, öldürdü ve cesetlerini bir köprüye astı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 16:26
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En tehlikeli ülkeler sıralamasında yer alan Meksika'nın birçok kentinde arka akaya silahlar patladı.

Ancak Fresnillo kenti yakınlarındaki görüntüler tek kelimeyle kan dondurdu. Başlarına torba geçirilmiş yarı çıplak üç ceset köprüye asılarak sallandırıldı. Reynosa şehrinde cumartesi günü de aralarında işçilerin ve öğrencilerin bulunduğu 19 kişi katledilmişti. Savaş alanına dönen ülkenin birçok şehrinde halk korkudan dışarı çıkamazken, hafta sonu dükkanlar kepenklerini açmadı. Meksika lideri Lopez Obrador masum insanların yaşamını yitirdiği silahlı saldırının araştırılacağını söyledi.

Bir yılı aşkın süredir hapiste olan El Chapo'nun Sinalo karteli ülkenin orta bölümünde yer alan Fresnillo kentinin yakınlarında öldürdükleri rakiplerini çıplak halde köprülere astı. Bir adam ayaklarından bağlı, diğer ikisi ise boynundan asılmış halde bulundu. Asılan kişilerden birinin 18 yaşında bile olmadığı öne sürüldü. Polis, her ceset üzerinde mesaj bırakıldığını, ancak bırakılan notlarda ne yazıldığından bahsedilmedi. El Chapo Guzman'ın ABD'de hapse atılmasıyla Sinaloa kartelinin başına geçen oğulları, uyuşturucu trafiğinin kontrolü JNGC karteliyle için hiçbir kuralı olmayan kanlı bir savaş veriyor.

Kartel, kontrolü ele geçirmek istiyor
Meksikalı yetkililer, günler önce Jalisco Yeni Nesil Kartelinin rakip üyelerini sorguya çektiklerini gösteren video görüntülerinin ardından cinayetlerin arkasında El Chapo'nun Sinaloa Karteli olduğunu iddia ediyor. Vahşi cinayetler, Sinoloa Karteli'nin batı eyaleti Nayarit'teki başlıca uyuşturucu kaçakçılığı yollarının kontrolünü ele geçirmek için yürüttüğü daha geniş kanlı bir kampanyanın bir parçasını oluşturuyor. El Chapo'nun çocukları olan 'Los Chapitos' Guzman'nın da bu kartelle bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Son Güncelleme: 23.06.2021 18:27
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İşkenceyle öldürüp çıplak Halde Köprüye Astılar
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