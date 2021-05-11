banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 29°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsrail bir terör devletidir!
İsrail bir terör devletidir!
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
ASİD başkanı Dr. Yıldırım’dan bayram mesajı
ASİD başkanı Dr. Yıldırım’dan bayram...

İsrail, Gazze'yi Vurdu, Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 24'e Yükseldi

İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik savaşa dönüştü. Hamas'ın Kudüs'e gerçekleştirdiği roketli saldırılara hava saldırısıyla yanıt veren İsrail, Gazze'de sivilleri hedef aldı. İsrail'in zalimce yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'u çocuk olmak üzere 24'e, yaralı sayısı ise 103'e yükseldi.

İsrail, Gazze'yi Vurdu, Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 24'e Yükseldi

İsrail, Gazze'yi Vurdu, Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 24'e Yükseldi

İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik savaşa dönüştü. Hamas'ın Kudüs'e gerçekleştirdiği roketli saldırılara hava saldırısıyla yanıt veren İsrail, Gazze'de sivilleri hedef aldı. İsrail'in zalimce yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'u çocuk olmak üzere 24'e, yaralı sayısı ise 103'e yükseldi.

11 Mayıs 2021 Salı 09:22
banner459

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan Hamas'ın da roketli karşılık verdiği saldırılarda İsrail savaş uçaklarını devreye aldı. İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği roketli saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin 9'u çocuk. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şehit 9 çocuktan birinin 10 yaşındaki kız çocuğu, diğerlerinin ise farklı yaşlardaki erkek çocukları olduğu kaydedildi.

GERGİNLİK İSRAİL POLİSİNİN MÜDAHALESİ İLE BAŞLADI

Dün sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Müdahalelerde 331 kişi yaralandı.

HAMAS ULTİMATOM VERMİŞTİ

Hamas, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirmişti. Hamas ayrıca Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçerken, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde halka açık sığınaklar açılmıştı. Yetkililer, alınan kararın ordu tarafından değil, belediye tarafından alındığını açıklamıştı.

HAMAS, ROKETLİ SALDIRI DÜZENLEDİ

Gazze'deki Filistin direniş gruplarının İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için verdiği sürenin dolmasının ardından İsrail'in bazı bölgesinde siren sesleri duyulmaya başlandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Ayrıca Gazze'den atılan anti tank mermisi nedeniyle İsrailli bir sivilin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı aktarıldı. Roketlerden birinin Batı Kudüs'ün banliyölerinden Mevasseret Zion'da bir eve isabet ettiği ve hafif hasar oluştuğu ifade edildi.

İSRAİL'İN HAVA SALDIRISINDA 24 SİVİL CAN VERDİ

İsrail ordusu, Kudüs'e düzenlenen roket saldırısı üzerine Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı ölü sayısının arttığını belirterek, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 9'u çocuk olmak üzere 24 kişinin şehit olduğunu, 103 kişinin de yaralandığını açıkladı.

HAMAS KOMUTANI DA ÖLDÜ

Hamas hedeflerine düzenlenen hava saldırısında Hamas komutanlarından birinin öldürüldüğü bildirildi.

İSRAİL GENİŞ ÇAPLI HAVA SALDIRISI DÜZENLEYECEK

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.

"AĞIR BİR DARBE İNDİRMELİ"

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin uzun süreli bir savaşı istemediklerini kaydederek, "Hamas'a ağır bir darbe indirilmeli ve herkes sınırlarımızı anlamalı" ifadesini kullandığı aktarıldı. İsrail ordusu, bölgede tansiyonun artması nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yaptı. Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelerde dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu.

İSRAİL YİNE CEMAATE SALDIRDI

Öte yandan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırı gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandığına dikkati çekerek, polisin ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ettiğini vurguladı.

İsrail polisinin saldırısı esnasında yangın çıktığını ve Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradığını belirten Dibs, Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü kaydetti.

İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında 331 Filistinli yaralanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV, İSRAİL'İ KINADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesinde Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ile Çavuşoğlu telefon görüşmesinde Doğu Kudüs'teki durumu ele aldı, Filistin ile İsrail arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi, Doğu Kudüs'te özellikle de Mescid-i Aksa bölgesinde gerilimin artmasından dolayı endişelerini dile getirdi.

Bu bağlamda Lavrov ile Çavuşoğlu, Filistinlilerin kendilerine ait Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı, meselenin tüm taraflarına itidal ve Müslümanlar için kutsal olan ramazanda durumun kötüleşmesine yol açacak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

İki bakan, Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatının organizasyonu ve Türkiye'de üretimi ile ilgili konuları da ele aldı.

Görüşmede ayrıca, Karabağ'da durumun istikrara kavuşturulması yönündeki girişimlerin sürdürülmesinin önemi de vurgulandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX uydu yerleştirmede kripto para birimi Dogecoin kabul edecek
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX uydu yerleştirmede kripto para birimi Dogecoin kabul edecek
Korona bir ülkeyi yok ediyor
Korona bir ülkeyi yok ediyor
Japon Milyarder, Ay Seyahati İçin Kendisine Eşlik Edecek 8 Kişi Arıyor
Japon Milyarder, Ay Seyahati İçin Kendisine Eşlik Edecek 8 Kişi Arıyor
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim
Başbakan Paşinyan megafonu alıp sokağa çıktı çatışmalar başladı
Başbakan Paşinyan megafonu alıp sokağa çıktı çatışmalar başladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber