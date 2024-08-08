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Japonya'da büyük deprem!

Japonya'nın Miyazaki şehrinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, dev dalgaların ülkenin güneybatısına ulaştığı ifade ediliyor. Öte yandan Kyuşu adasındaki hızlı tren seferleri durduruldu.

Japonya'da büyük deprem!

Japonya'da büyük deprem!

Japonya'nın Miyazaki şehrinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, dev dalgaların ülkenin güneybatısına ulaştığı ifade ediliyor. Öte yandan Kyuşu adasındaki hızlı tren seferleri durduruldu.

08 Ağustos 2024 Perşembe 13:18

Doğu Asya ülkesi Japonya depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Miyazaki şehrinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken bölgede paniğe neden olan sarsıntının ardından korkutan bir uyarı da geldi.

HIZLI TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Japonya'nın güneybatısı için tsunami uyarısı yapan devlet yetkilileri, Kyuşu adasındaki hızlı tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.

"DENİZE GİRMEYİN VEYA KIYIYA YAKLAŞMAYIN"

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise "Tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın" ifadeleri yer aldı. Öte yandan depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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