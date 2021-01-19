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Japonya'da tarihin en büyük trafik kazası!

Japonya'da son günlerde etkili olan kar yağışı, ülkede tarihin en büyük kazalarından birinin yaşanmasına neden oldu.

Japonya'da tarihin en büyük trafik kazası!

Japonya'da tarihin en büyük trafik kazası!

Japonya'da son günlerde etkili olan kar yağışı, ülkede tarihin en büyük kazalarından birinin yaşanmasına neden oldu.

19 Ocak 2021 Salı 18:20
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Yağış nedeniyle buzlanan yolda tam 130 araç birbirine girerken, en az 10 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışının neden olduğu buzlanma sonucu yaşanan zincirleme kazada 130 araç birbirine girdi.

En az 10 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Miyagi eyaletindeki bir otoyolda kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 130 araç birbirine girdi.

Kazadan 200'ü aşkın yolcu ve sürücü etkilenirken 1 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.

ÇIĞ VE BUZLANMA UYARISI
Japonya Meteoroloji Ajansı, Hokkaido, Tohoku ve Hokuriku bölgelerinde kar yığılması, buzlanma ve çığ riskine dikkat çekerken, yetkililer trafik kazası uyarısında bulundu.

Rüzgarın saatteki hızının 126 kilometreye ulaşmasının beklendiğini açıklayan uzmanlar, riskli kesimlerde kar seviyesinin 50 santime ulaşabileceğini açıkladı. Kötü hava koşulları nedeniyle Tohoku bölgesindeki Miyagi, Iwate ve Akita eyaletlerinde bazı hızlı tren seferleri de askıya alındı.

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