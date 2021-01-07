Joe Biden Resmen Abd Başkanı

ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşıp resmen ABD Başkanı oldu. Trump, Biden'ın resmen başkan olarak seçilmesi sonrası yaptığı açıklamada, "20 Ocak'ta görevi Biden'ı sorunsuz şekilde devreceğim." dedi. Öte yandan Demokratların önde gelen isimleri Trump'ın azledilmesi de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.