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Joe Biden Resmen Abd Başkanı

ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşıp resmen ABD Başkanı oldu. Trump, Biden'ın resmen başkan olarak seçilmesi sonrası yaptığı açıklamada, "20 Ocak'ta görevi Biden'ı sorunsuz şekilde devreceğim." dedi. Öte yandan Demokratların önde gelen isimleri Trump'ın azledilmesi de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

Joe Biden Resmen Abd Başkanı

Joe Biden Resmen Abd Başkanı

ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşıp resmen ABD Başkanı oldu. Trump, Biden'ın resmen başkan olarak seçilmesi sonrası yaptığı açıklamada, "20 Ocak'ta görevi Biden'ı sorunsuz şekilde devreceğim." dedi. Öte yandan Demokratların önde gelen isimleri Trump'ın azledilmesi de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

07 Ocak 2021 Perşembe 12:56
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ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla çığırından çıkan olayların ardından ülkede siyasi kriz yaşanıyor.

ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in riyaset ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle okundu.

ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan olaylar nedeniyle OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu. ABD'de göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi'ne zorla girmişti. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser kongre binasına girilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

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