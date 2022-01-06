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Kazakistan yardım istedi! Rusya işgal gibi şart sundu!

Kazakistan'da akaryakıta yapılan zammın ardından ülke karıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü liderlerinden yardım istediğini açıkladı. Rusya'nın ise yardımın sağlanması için Kazakistan'a birtakım şartlar koştuğu iddia edildi. 4 madde arasında Kırım'ın ilhakının tanınması, Rusça'nın yeniden ikinci resmi dil olması, Rusya'ya askeri üsler temin edilmesi, Rus azınlıklara özerklik yer aldı.

Kazakistan yardım istedi! Rusya işgal gibi şart sundu!

Kazakistan yardım istedi! Rusya işgal gibi şart sundu!

Kazakistan'da akaryakıta yapılan zammın ardından ülke karıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü liderlerinden yardım istediğini açıkladı. Rusya'nın ise yardımın sağlanması için Kazakistan'a birtakım şartlar koştuğu iddia edildi. 4 madde arasında Kırım'ın ilhakının tanınması, Rusça'nın yeniden ikinci resmi dil olması, Rusya'ya askeri üsler temin edilmesi, Rus azınlıklara özerklik yer aldı.

06 Ocak 2022 Perşembe 10:09
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Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan protestolar, hükümetin istifasına rağmen devam ediyor.

KGAÖ'DEN YARDIM İSTEDİKLERİNİ DOĞRULADI

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Habar 21 ulusal kanalına verdiği demeçte, ülkesinde düzenin oluşturulması için KGAÖ üye ülke liderlerinden yardım istediğini doğruladı. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyeleri arasında Kazakistan'ın yanı sıra Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan bulunuyor.

"BU ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAKTIR"

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) iş birliği anlaşması çerçevesinde yardım başvurusunda bulunduğunu kaydeden Tokayev, "Bugün örgüte üye ülke liderleriyle görüştüm. Bu terör tehdidinin üstesinden gelmesi için Kazakistan'a yardımda bulunmalarını istedim. Aslında bu bir tehdit değil ülke bütünlüğünü bozmaktır. Vatandaşlarımız benden Cumhurbaşkanı olarak onların güvenliklerini sağlamam için hızlı adımlar bekliyor." dedi.

4 MADDELİK İSTEKLERİ VAR

Cumhurbaşkanı Tokayev'in bu açıklamasından sonra Rusya'nın Kazakistan'a yardım etmek için birtakım şartlar koştuğu öne sürüldü. Bu şartlar arasında Kırım'ın ilhakının tanınması, Rusça'nın yeniden ikinci resmi dil olması, Rusya'ya askeri üsler temin edilmesi, Rus azınlıklara özerklik yer aldı.

OHAL TÜM ÜLKEDE GEÇERLİ

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

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Kazakistan Yardım Istedi! Rusya Işgal Gibi şart Sundu!
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