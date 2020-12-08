Kıbrıs’da yeni hükumetin ayak sesleri, HP'li 3 vekil partilerinden istifa etti

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da basın toplantısı düzenleyen üç milletvekili, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini, Meclis’te nisaba destek vereceklerini söyleyerek, istifalarının hükümet kurma çalışmalarıyla ilişkili olmadığını belirtti.

Milletvekilleri; Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç basın toplantısı öncesinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'a partilerinden istifa ettiklerine dair dilekçelerini sundu.

“İVEDİ OLARAK HÜKÜMET KURULMALI”

Basın toplantısında üç vekil adına açıklama yapan Mesut Genç, ülkenin içinde bulunduğu sorunlara değindi.

Genç, ekonominin kötü durumda olduğunu, turizm, eğitim ve bunlara bağlı sektörlerin batma noktasına geldiğini, bütçe açığının 3 buçuk milyar TL’ye ulaştığını, “bu durumun böyle devam edemeyeceğini” söyledi.

HP’nin hükümet kurma noktasında adım atmadığını ve görüşülen modelleri reddettiğini söyleyen Genç, erken seçimin en son adım olması gerektiğini, ülkeyi kaosa sürükleyeceğini savundu.

Ülkede iki aydan beri hükümet kurulamadığını, Bakanlar Kurulu’nun karar üretemediğini, pandemi riskinin artmakta olduğunu dile getiren Genç, ivedi olarak hükümet kurulması gerektiğini kaydetti.

Genç, ülkeye ve halka hizmet verme, önünü açma adına Meclis’in yasama faaliyetlerine bilfiil katılacaklarını söyleyerek, HP’deki tüm görevlerinden istifa ettiklerini, bağımsız olarak devam edeceklerini kaydetti.

İstifa kararını bugün aldıklarını belirten Genç, parti içinde sıkıntılar olduğunu söyledi.

“YENİ HÜKÜMETLE İLGİSİ YOK”

Genç, HP’den istifa etmelerinin yeni kurulacak hükümetle ve hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili olmadığını belirtti.

“Hükümeti kim kurarsa kursun Meclise girecek ve nisabı sağlayacağız, bu Anayasal görevimizdir. Her milletvekili Meclis Genel Kuruluna katılmalıdır” diyen Genç, Genel Kurula katılmayarak muhalefet yapılmayacağını kaydetti.

“HİÇ KİMSEDEN PARA VEYA GAYRİMENKUL TEKLİFİ ALMADIK”

Genç, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İstifalarına yönelik para aldıkları iddiasını yanıtlayan Genç, hiç kimseden para veya gayrimenkul teklifi almadıklarını, böyle bir konuyu görüşmelerinin mümkün olmadığını, bunu kanıtlamaya yönelik banka hesaplarını, telefon dökümlerini kamuoyuyla paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Genç, aynı konudaki sorular üzerine, kızının cep telefonunda bulunan fotoğrafını göstererek, “Böyle bir şey varsa kızımı görmem nasip olmasın” dedi.

Amaçlarının bir an önce hükümetin kurulması olduğunu dile getiren Genç, “Kim elini taşın altına koyacaksa biz yanındayız” dedi.

Başka bir soru üzerine, hükümetin bozulmasına da karşı çıktıklarını dile getiren Genç, hükümet kurma ve bozmanın kolay olmadığını, Maraş konusu nedeniyle hükümetin bozulmasını onaylamadıklarını, karşı çıktıklarını söyledi.

MECLİS ARİTMETİĞİ

HP’li üç milletvekilinin istifasının ardından Meclis aritmetiği şöyle şekillendi:

UBP 20 (Özgürgün dahil ama fiilen yok), CTP 12, HP 6, DP ve TDP 3'er, YDP 2, Bağımsız 3