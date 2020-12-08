Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 11°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Maralcan, ‘Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları mevcuttur ve bunlar kadınlarda daha sık görülmektedir’
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof....
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi...
O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor
O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor
Ünal Ateş, Büyükşehir belediyesiyle ilgili iddialarda bulundu
Ünal Ateş, Büyükşehir belediyesiyle ilgili...

Kıbrıs’da yeni hükumetin ayak sesleri, HP'li 3 vekil partilerinden istifa etti

Halkın Partisi (HP) milletvekilleri; Mesut Genç, Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu, bugün partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Kıbrıs’da yeni hükumetin ayak sesleri, HP'li 3 vekil partilerinden istifa etti

Kıbrıs’da yeni hükumetin ayak sesleri, HP'li 3 vekil partilerinden istifa etti

Halkın Partisi (HP) milletvekilleri; Mesut Genç, Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu, bugün partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

08 Aralık 2020 Salı 09:01
banner459

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da basın toplantısı düzenleyen üç milletvekili, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini, Meclis’te nisaba destek vereceklerini söyleyerek, istifalarının hükümet kurma çalışmalarıyla ilişkili olmadığını belirtti.
Milletvekilleri; Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç basın toplantısı öncesinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'a partilerinden istifa ettiklerine dair dilekçelerini sundu.
“İVEDİ OLARAK HÜKÜMET KURULMALI”
Basın toplantısında üç vekil adına açıklama yapan Mesut Genç, ülkenin içinde bulunduğu sorunlara değindi.
Genç, ekonominin kötü durumda olduğunu, turizm, eğitim ve bunlara bağlı sektörlerin batma noktasına geldiğini, bütçe açığının 3 buçuk milyar TL’ye ulaştığını, “bu durumun böyle devam edemeyeceğini” söyledi.
HP’nin hükümet kurma noktasında adım atmadığını ve görüşülen modelleri reddettiğini söyleyen Genç, erken seçimin en son adım olması gerektiğini, ülkeyi kaosa sürükleyeceğini savundu.
Ülkede iki aydan beri hükümet kurulamadığını, Bakanlar Kurulu’nun karar üretemediğini, pandemi riskinin artmakta olduğunu dile getiren Genç, ivedi olarak hükümet kurulması gerektiğini kaydetti.
Genç, ülkeye ve halka hizmet verme, önünü açma adına Meclis’in yasama faaliyetlerine bilfiil katılacaklarını söyleyerek, HP’deki tüm görevlerinden istifa ettiklerini, bağımsız olarak devam edeceklerini kaydetti.
İstifa kararını bugün aldıklarını belirten Genç, parti içinde sıkıntılar olduğunu söyledi.
“YENİ HÜKÜMETLE İLGİSİ YOK”
Genç, HP’den istifa etmelerinin yeni kurulacak hükümetle ve hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili olmadığını belirtti.
“Hükümeti kim kurarsa kursun Meclise girecek ve nisabı sağlayacağız, bu Anayasal görevimizdir. Her milletvekili Meclis Genel Kuruluna katılmalıdır” diyen Genç, Genel Kurula katılmayarak muhalefet yapılmayacağını kaydetti.
“HİÇ KİMSEDEN PARA VEYA GAYRİMENKUL TEKLİFİ ALMADIK”
Genç, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
İstifalarına yönelik para aldıkları iddiasını yanıtlayan Genç, hiç kimseden para veya gayrimenkul teklifi almadıklarını, böyle bir konuyu görüşmelerinin mümkün olmadığını, bunu kanıtlamaya yönelik banka hesaplarını, telefon dökümlerini kamuoyuyla paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.
Genç, aynı konudaki sorular üzerine, kızının cep telefonunda bulunan fotoğrafını göstererek, “Böyle bir şey varsa kızımı görmem nasip olmasın” dedi.
Amaçlarının bir an önce hükümetin kurulması olduğunu dile getiren Genç, “Kim elini taşın altına koyacaksa biz yanındayız” dedi.
Başka bir soru üzerine, hükümetin bozulmasına da karşı çıktıklarını dile getiren Genç, hükümet kurma ve bozmanın kolay olmadığını, Maraş konusu nedeniyle hükümetin bozulmasını onaylamadıklarını, karşı çıktıklarını söyledi.
MECLİS ARİTMETİĞİ
HP’li üç milletvekilinin istifasının ardından Meclis aritmetiği şöyle şekillendi:
UBP 20 (Özgürgün dahil ama fiilen yok), CTP 12, HP 6, DP ve TDP 3'er, YDP 2, Bağımsız 3

Son Güncelleme: 08.12.2020 11:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan’da gizemli hastalık: 300 kişi hastanelik oldu
Hindistan’da gizemli hastalık: 300 kişi hastanelik oldu
Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor!
Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor!
Biden'ın A Takımı
Biden'ın A Takımı
Yunanistan'da müftüye alçak saldırı
Yunanistan'da müftüye alçak saldırı
Erbil'de Kürt ninjalar uluslararası yarışmalara hazırlanıyor
Erbil'de Kürt ninjalar uluslararası yarışmalara hazırlanıyor

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber