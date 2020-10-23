Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımızın yanındayız’
Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımızın yanındayız’
Elbistan Besi OSB’de Onay Alındı
Elbistan Besi OSB’de Onay Alındı
İnşaat Sektörü KMTSO’da Buluştu
İnşaat Sektörü KMTSO’da Buluştu
Başkan Mahçiçek, Dünya Gazeteciler Günü’nü Kutladı
Başkan Mahçiçek, Dünya Gazeteciler Günü’nü...
Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Kolları olmayan bilardo şampiyonu!

Pakistan'da kolsuz bir adam, herkesi şaşırtan bir performansla bilardo oynuyor! Karşısına çıkanları, attığı her topu deliğe sokarak hüsrana uğratıyor.

Kolları olmayan bilardo şampiyonu!

Kolları olmayan bilardo şampiyonu!

Pakistan'da kolsuz bir adam, herkesi şaşırtan bir performansla bilardo oynuyor! Karşısına çıkanları, attığı her topu deliğe sokarak hüsrana uğratıyor.

23 Ekim 2020 Cuma 11:46
banner459

Çocukluktan beri bilardo oynayanlara, onu da oynatmaları için yalvarmalarına rağmen kimse onu umursamadı. Ancak o, bilardo salonunun ışıkları söndüğünde çenesini isteka gibi kullanarak gizlice bilardo oynamaya başladı.

Pencap vilayetinin tozlu, kırsal bir kasabası olan Samundri'de yaşayan Ikram, sekiz yılını çenesiyle adeta isteka gibi bilardo topuna vurmakla geçirdi ve şimdi karşısına kim çıkarsa alt ediyor! Bir televizyon kanalına verdiği demeçte Ikram, "Bana gerçek bir dahi olduğumu ve Pakistan'a büyük ün kazandırabileceğimi söyleyen çok iyi bilardo oyuncularıyla tanıştım" dedi.

Fakir bir ailede doğan dokuz kişiden biri olan Ikram eğitimsizdi ve çocukken yoksun bırakıldı.

Tek eğlencesi, hiç kimsenin onun bir gün bu oyunda usta olacağını hayal edemediği bir oyun olan bilardo oynayan insanları izlemekti.

Fikrin kendisine nasıl geldiğini hatırlamıyor, ancak bilardo masası boşken, bu taktiği gizlice uygulamaya başladığını söylüyor.

Annesi Razia Bibi, "Diğer çocukların oyununu hevesle seyrederdi. Hep kollarının olmasını istiyordu, böylece onlar gibi oynayabilirdi. Ama o yılmadı ve sonra çenesini kullanmaya başladı" dedi.

Cuemaster Snooker Club'ın ortak sahibi Mian Usman Ahmed, Ikram'ın son iki yılda yerel turnuvalarda birçok ödül kazandığını söyledi. Ahmed, "Kulübe gelir ve oynamasına izin verilmesini isterdi. Kollarına bakar ve yapamayacağını düşünürdük" dedi. "Kendisini kanıtlamasına izin vermemizde ısrar etti. Bunu yaptığında, aslında çok iyi olduğunu gördük." İkram, insanların onun korkusuz ruhunu takdir ettiğini ve bazı lokantaların ücretsiz yemek yemesine izin verdiğini ve garsonların onu kaşıkla beslemeye gönüllü olduğunu söylüyor. İkram, engelli olan başka insanlara ne mesaj vermek istediği sorulduğunda, "Allah bana silah vermedi, ama bana cesaret verdi. Ve bu ruhu hırsımı gerçekleştirmek için kullandım. Bu yüzden kimse umudunu kaybetmesin" dedi.

Bir gün devletin de yardımıyla uluslararası düzeyde oynamayı umuyor.

Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Özel Olimpiyat Oyunlarına 92 Pakistanlı sporcu katıldı - 10 farklı spor dalında 18 altın, 28 gümüş ve 15 bronz madalya kazandı.

Son Güncelleme: 23.10.2020 16:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dağlık Karabağ'da camileri ahıra çevirmişler
Dağlık Karabağ'da camileri ahıra çevirmişler
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, basın toplantısı yaparken arkasındaki terlikli umursamaz asker dikkat çekti
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, basın toplantısı yaparken arkasındaki terlikli umursamaz asker dikkat çekti
Vize alabilmek için birbirlerini ezdiler!
Vize alabilmek için birbirlerini ezdiler!
O ülkeden flaş karar! Artık kadınlara da zorunlu olacak!
O ülkeden flaş karar! Artık kadınlara da zorunlu olacak!
Azerbaycan Zengilan merkezini işgalden kurtardı
Azerbaycan Zengilan merkezini işgalden kurtardı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber