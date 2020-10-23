Kolları olmayan bilardo şampiyonu!

Çocukluktan beri bilardo oynayanlara, onu da oynatmaları için yalvarmalarına rağmen kimse onu umursamadı. Ancak o, bilardo salonunun ışıkları söndüğünde çenesini isteka gibi kullanarak gizlice bilardo oynamaya başladı.

Pencap vilayetinin tozlu, kırsal bir kasabası olan Samundri'de yaşayan Ikram, sekiz yılını çenesiyle adeta isteka gibi bilardo topuna vurmakla geçirdi ve şimdi karşısına kim çıkarsa alt ediyor! Bir televizyon kanalına verdiği demeçte Ikram, "Bana gerçek bir dahi olduğumu ve Pakistan'a büyük ün kazandırabileceğimi söyleyen çok iyi bilardo oyuncularıyla tanıştım" dedi.

Fakir bir ailede doğan dokuz kişiden biri olan Ikram eğitimsizdi ve çocukken yoksun bırakıldı.

Tek eğlencesi, hiç kimsenin onun bir gün bu oyunda usta olacağını hayal edemediği bir oyun olan bilardo oynayan insanları izlemekti.

Fikrin kendisine nasıl geldiğini hatırlamıyor, ancak bilardo masası boşken, bu taktiği gizlice uygulamaya başladığını söylüyor.

Annesi Razia Bibi, "Diğer çocukların oyununu hevesle seyrederdi. Hep kollarının olmasını istiyordu, böylece onlar gibi oynayabilirdi. Ama o yılmadı ve sonra çenesini kullanmaya başladı" dedi.

Cuemaster Snooker Club'ın ortak sahibi Mian Usman Ahmed, Ikram'ın son iki yılda yerel turnuvalarda birçok ödül kazandığını söyledi. Ahmed, "Kulübe gelir ve oynamasına izin verilmesini isterdi. Kollarına bakar ve yapamayacağını düşünürdük" dedi. "Kendisini kanıtlamasına izin vermemizde ısrar etti. Bunu yaptığında, aslında çok iyi olduğunu gördük." İkram, insanların onun korkusuz ruhunu takdir ettiğini ve bazı lokantaların ücretsiz yemek yemesine izin verdiğini ve garsonların onu kaşıkla beslemeye gönüllü olduğunu söylüyor. İkram, engelli olan başka insanlara ne mesaj vermek istediği sorulduğunda, "Allah bana silah vermedi, ama bana cesaret verdi. Ve bu ruhu hırsımı gerçekleştirmek için kullandım. Bu yüzden kimse umudunu kaybetmesin" dedi.

Bir gün devletin de yardımıyla uluslararası düzeyde oynamayı umuyor.

Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Özel Olimpiyat Oyunlarına 92 Pakistanlı sporcu katıldı - 10 farklı spor dalında 18 altın, 28 gümüş ve 15 bronz madalya kazandı.