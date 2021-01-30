Köpek buz tuttu

Rusya’ya bağlı Yakutistan’da eksi 54 dereceyi bulan soğuk hava şartları, bir köpeğin az daha canına mal oluyordu. Dondurucu soğuklarda dışarıda kalan köpeğin tüm vücudu buz tuttu. Kasaba sakinleri tarafından bulunan köpeğin o görünleri yürekleri sızlattı.

Dünyanın en soğuk topraklarına sahip ülkelerden biri olan Rusya'dan gelen görüntüler, dondurucu soğukların gerçekliğini gözler önüne serdi.

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da kaydedilen görüntülerde, eksi 54 dereceye düşen dondurucu soğuklara maruz kalan bir köpek, donmaktan son anda kurtarıldı.

KÖPEĞİ İNLEMELERİ KURTARDI

Kasabadaki bir hastanenin mutfak bölümünde çalışan bir görevli eksi 54 derecede kısmen buz tutan köpeğin sesini duyduktan sonra harekete geçti. Buz tutan köpeği tek başına kurtaramayacağını anlayan görevli, kasaba sakinlerinden yardım istedi.

ÜZERİNDEKİ BUZ LEVYE İLE KIRILDI

Köpeğin üzerini kaplayan buz kütlesi titizlikle levye yardımıyla kırıldı. Kurtarılan köpek sıcak bir yere götürüldü. Veteriner tarafından tedavi altına alınan köpeğin durumuna şaşıran yetkililer, " Neredeyse donmak üzereydi.

Zamanında müdahale hayatını kurtardı. Buz tutmasına rağmen hayatta kalması bir mucize" dedi. Köpeğin, sesini duyarak ilk müdahaleyi yapan hastane çalışanı tarafından sahiplendiği belirtildi.