Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Buzlanmaya karşı gece mesaisi
Buzlanmaya karşı gece mesaisi
SANKO okulları’nda online söyleşi
SANKO okulları’nda online söyleşi
Onikişubat Belediyesi Ekipleri Karla Mücadele Ediyor
Onikişubat Belediyesi Ekipleri Karla Mücadele...
Kahramanmaraş Akademi’ye başvurular başladı
Kahramanmaraş Akademi’ye başvurular başladı
Başkan Güngör, CEMR’da konuştu
Başkan Güngör, CEMR’da konuştu

Köpek buz tuttu

Rusya’daki zorlu hava şartları korkunç görüntülere sahne oldu.

Köpek buz tuttu

Köpek buz tuttu

Rusya’daki zorlu hava şartları korkunç görüntülere sahne oldu.

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:04
banner459

Rusya’ya bağlı Yakutistan’da eksi 54 dereceyi bulan soğuk hava şartları, bir köpeğin az daha canına mal oluyordu. Dondurucu soğuklarda dışarıda kalan köpeğin tüm vücudu buz tuttu. Kasaba sakinleri tarafından bulunan köpeğin o görünleri yürekleri sızlattı.

Dünyanın en soğuk topraklarına sahip ülkelerden biri olan Rusya'dan gelen görüntüler, dondurucu soğukların gerçekliğini gözler önüne serdi.

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da kaydedilen görüntülerde, eksi 54 dereceye düşen dondurucu soğuklara maruz kalan bir köpek, donmaktan son anda kurtarıldı.

KÖPEĞİ İNLEMELERİ KURTARDI

Kasabadaki bir hastanenin mutfak bölümünde çalışan bir görevli eksi 54 derecede kısmen buz tutan köpeğin sesini duyduktan sonra harekete geçti. Buz tutan köpeği tek başına kurtaramayacağını anlayan görevli, kasaba sakinlerinden yardım istedi.

ÜZERİNDEKİ BUZ LEVYE İLE KIRILDI

Köpeğin üzerini kaplayan buz kütlesi titizlikle levye yardımıyla kırıldı. Kurtarılan köpek sıcak bir yere götürüldü. Veteriner tarafından tedavi altına alınan köpeğin durumuna şaşıran yetkililer, " Neredeyse donmak üzereydi.

Zamanında müdahale hayatını kurtardı. Buz tutmasına rağmen hayatta kalması bir mucize" dedi. Köpeğin, sesini duyarak ilk müdahaleyi yapan hastane çalışanı tarafından sahiplendiği belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Annesinin cesedini 10 yıl boyunca derin dondurucuda sakladı!
Annesinin cesedini 10 yıl boyunca derin dondurucuda sakladı!
Sokak ortasında soygun dehşeti
Sokak ortasında soygun dehşeti
ABD’de başkan değişti, beyaz saray'ın sosyal medyaya bakışı değişmedi
ABD’de başkan değişti, beyaz saray'ın sosyal medyaya bakışı değişmedi
Sibirya’da bulundu! 40 bin yıldır bozulmamış
Sibirya’da bulundu! 40 bin yıldır bozulmamış
Joe Biden yönetiminin ilk krizi Rusya ile! İzahat istendi!
Joe Biden yönetiminin ilk krizi Rusya ile! İzahat istendi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber