Korona bir ülkeyi yok ediyor

Salgının faciaya dönüştüğü ve her gün 400 bine yakın yeni vakanın görüldüğü Hindistan'da durum her geçen gün kötüye giderken, ülkeden yürek burkan haberler gelmeye devam ediyor.

Günlük can kaybının 4 bine yaklaştığı ülkedeki hastaneler, kronik yatak ve oksijen sıkıntısı nedeniyle hastaları tedavi etmekte zorlanmaya devam ediyor.

VAKA SAYISI 20 MİLYONU AŞTI

Salgının merkez üssü haline gelen ülkede tablo gittikçe ağırlaşıyor. Vakaların 20 milyonu aştığı ülkede, tam anlamıyla can pazarı yaşanıyor.

Son 24 saatte 3 bin 449 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 222 bini aştı. Ayrıca 357 binden fazla yeni koronavirüs vakası görüldü.

Öte yandan Hindistan'da bir sağlık görevlisinin bir Kovid-19 hastasını hastaneye taşırken, ölümle sonuçlanacak bir kalp krizi geçirerek kendinden geçtiği anlar dünyayı şoka soktu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ŞOKA UĞRATTI

Ülkenin dört bir yanındaki sağlık çalışanları, ikinci hastalık ve ölüm dalgasının ortasında sınırlarını zorluyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, Gujarat eyaletindeki Surendranagar'daki CJ Hastanesi'nin önünde yere düşen hastane çalışanı Mahavir Sinj Jhala'yı gösteriyor. 37 yaşındaki Jhala, hastane personeli hastayı ambulanstan çıkarmaya hazırlanırken not defterine bir şeyler yazarken görülüyor. Daha sonra aniden yere yığılıyor ve ambulans görevlileri hızla yardımına koşmaya başlıyor.

Jhala, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cesedi daha sonra otopsi için Gandhi Hastanesi'ne götürüldü.

İKİNCİ DALGANIN YARATTIĞI YIKIM

Jhala'nın ölümü, Hindistan'ın hastaneleri, morgları ve krematoryumları, son 12 günde 300 binden fazla günlük vakanın kaydedildiği ikinci dalgayla başa çıkmaya çalışırken geldi.

Ülkenin Uttar Pradeş eyaletindeki Bahraich kentinde koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen maskesi bulamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti.

O anlar, ülkede koronavirüsün yarattığı sağlık krizini gözler önüne serdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından birçok kişi ülkenin sağlık sisteminin virüsle baş edemediği ve yetersiz kaldığı konusunda eleştiride bulundu.

HASTANENİN ÖNÜNDE NEFESSİZLİKTEN HAYATINI KAYBETTİ

Benzer bir olay, önceki gün Noida'daki devlet hastanesinin önünde yaşandı. 35 yaşındaki Jagriti Gupta, arkadaşları tedavi için personele yalvarırken hastanenin önünde bir arabada çaresizce nefes almaya çalışıyordu.

Ancak sağlık görevlileri 35 yaşındaki mühendise müdahale edemedi ve Gupta, yaşam mücadelesini kaybetti. Bir tanık NDTV'ye şunları söyledi: "Onun (Jagriti Gupta'nın) ev sahibi koşarak yardım isterken orada duruyordum. Ama kimse onu dinlemedi. "Öğleden sonra 3:30 civarında, bayıldı. Yakınları artık nefes almadığını bildirmek için danışmaya koştuğunda, personel dışarı çıktı ve öldüğünü ilan etti."