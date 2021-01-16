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Koronavirüs aşı takviminde öncelik sırası tartışma yarattı! ABD'de sigara içenlere öncelik tanındı

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşı çalışmalarının dağıtımı ve aşılamada önceliğin kime verilmesi gerektiği konusundaki farklı yaklaşımlar kafa karışıklığına sebep oldu. New Jersey eyalet yetkililerinin koronavirüs aşısı yapılacak gruplara, 65 yaş üstü ile birlikte, "tıbbi rahatsızlıklar" maddesini gerekçe göstererek sigara içenleri de dahil etmesi tepkilere neden oldu.

Koronavirüs aşı takviminde öncelik sırası tartışma yarattı! ABD'de sigara içenlere öncelik tanındı

Koronavirüs aşı takviminde öncelik sırası tartışma yarattı! ABD'de sigara içenlere öncelik tanındı

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşı çalışmalarının dağıtımı ve aşılamada önceliğin kime verilmesi gerektiği konusundaki farklı yaklaşımlar kafa karışıklığına sebep oldu. New Jersey eyalet yetkililerinin koronavirüs aşısı yapılacak gruplara, 65 yaş üstü ile birlikte, "tıbbi rahatsızlıklar" maddesini gerekçe göstererek sigara içenleri de dahil etmesi tepkilere neden oldu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 15:32
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ABD'de Ülkenin 28 eyaletinde devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili federal yetkililer ile lokal yönetimler arasında yaşanan görüş farklılıkları bazı bölgelerdeki aşılama çalışmalarını yavaşlatırken aşının öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiği konusunda da fikir ayrılığı yaşandı.

New York Times gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, en az 32 eyalet aşılama planlarını, polis, öğretmen, market çalışanı ve iş başında virüse maruz kalma riski taşıyanları kapsayacak şekilde genişletti.

EYALETLERİN FARKLI TUTUMLARI AŞILAMA ÇALIŞMALARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Eyaletlerin çoğunun sadece kritik durumdaki yaşlıların değil, 65 yaş üzerindeki herkes için aşı önceliğini duyurması üzerine, önceden bilgilendirilmeyen yaşlı vatandaşlar, nereye kayıt yaptıracakları ve hangi merkezde aşı olabilecekleri konusunda problem yaşadı.

Georgia Kuzeybatı Sağlık Departmanı Sözcüsü Logan Boss, yaşlıların aşı merkezine ulaşması öncesinde, randevu alabilme konusunda zorluk ve hayal kırıklığı yaşayabildiğini belirttiği süreci, "Bize ulaşan aşı miktarı çok sınırlı oluyor, elimize ulaşıncaya kadar da ne kadar doz aşının geleceğini bilmemek planlamayı zorlaştırıyor." sözleriyle özetledi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, 8 Ocak cuma günü yaptığı açıklamada eyaletleri aşılama konusunda esnek olmaya teşvik etmiş, "Elinizde bir doz aşı varsa bekletmeden yapın, öncelik konusunda çok katı olmayın." ifadelerine yer vermişti.

NEW JERSEY'DE SİGARA İÇENLERE AŞI ÖNCELİĞİ
New Jersey eyalet yetkililerinin koronavirüs aşısı yapılacak gruplara, 65 yaş üstü ile birlikte, "tıbbi rahatsızlıklar" maddesini gerekçe göstererek sigara içenleri de dahil etmesi tepkilere neden oldu.

Alınan karar gereği, 14-64 yaş aralığındaki sigara kullanan herkesin öğretmenlerden veya toplu taşıma çalışanlarından daha önce aşı yaptırabilmesinin önü açılmış oldu. Eyalet Sağlık Komiseri Judith Persichilli, "Sigara içmek sizi covid-19 için önemli bir risk ve olumsuz bir sonuçla karşı karşıya bırakıyor." sözleri ile kararı savunurken, sağlık çevreleri tarafından, sigara içmenin böyle bir ayrıcalığı getirmemesi gerektiğine ancak solunum rahatsızlığı çeken bir sigara kullanıcısına öncelik tanınmasının anlaşılabilir olabileceğine vurgu yapıldı.

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