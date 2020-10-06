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Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu!

Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

06 Ekim 2020 Salı 13:50

Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi. Ancak Trump'ın Beyaz Saray'da kameraların önünde olduğu an maskeyi çıkarması büyük tepki çekti. Öte yandan taburcu olan Trump'ın koronavirüs tedavisi de Amerikan basınında en çok konuşulan konular arasına girdi. CNN, Trump'ın "Hiçbir ABD vatandaşının erişemeyeceği" bir tedavi sürecinden geçmiş ve özel ilaçlar kullanmış olabileceğini yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edildi.

Kovid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, bugün doktorlarının onayıyla hastaneden taburcu oldu.

Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.

Hastane çıkışı özel aracına bindirilen Trump, yakın bir mesafede bekleyen "Marine One" isimli helikopter ile Maryland'da bulunan hastaneden, Washington DC'deki Beyaz Saray'a götürüldü.

HASTANEDEN ÇIKAN TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı video mesajda "Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın." mesajı verdi.

Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra kaydedilen ve Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Koronavirüs hakkında çok fazla şey öğrendim. Kesin olan bir şey var. Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın. Virüsü yeneceksiniz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünyadaki en iyi ilaçlara sahip olduğunu savunan Trump, "Hastaneye ilk gittiğimde kendimi iyi hissetmiyordum. Ancak iki gün önce hastaneden ayrılabilirdim. Uzun zamandır ilk defa kendimi bu kadar iyi hissediyorum." dedi.

İzleyicilerine, hayatlarını virüse teslim etmeme çağrısında bulunan Trump, "İşimizin başına dönüyoruz. Lideriniz olarak ben önde olacağım. Biliyorum ortada tehlike var ama bunu yapmak zorundaydım. Önde duracağım ve liderlik yapacağım." değerlendirmesinde bulundu. Kendini daha iyi hissettiğini vurgulayan Trump, "Belki de benim bağışıklığım vardır, bilemiyorum. Ama virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Dikkatli olun." diye konuştu.

Trump, aşı ve tedavi çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek, Walter Reed Askeri Hastanesinde kendisi ile ilgilenen herkese teşekkür etti.

TRUMP'IN BEYAZ SARAY BALKONUNDA MASKESİZ POZU ELEŞTİRİLİYOR
Yaklaşık 10 dakikalık bir uçuşun ardından Beyaz Saray'a ulaşan Trump, helikopterden indikten sonra doğrudan içeri girmek yerine, bahçedeki merdivenlerden Beyaz Saray'ın balkonuna çıktı.

Balkona çıktıktan sonra yüzündeki maskeyi çıkarıp cebine koyan Trump, balkondaki ABD bayraklarının yanına geçerek gazetecilere poz verdi.

Trump'ın Beyaz Saray'ın fotoğraf vermek için maskeyi çıkarmaması ve içeri girerken tekrar takmaması ise eleştirilere yol açtı. Trump'ın tedavisi Beyaz Saray içindeki konutunda devam ettirilecek.

Son Güncelleme: 06.10.2020 14:55
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