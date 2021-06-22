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Mühendislik harikası! 28 saatte 10 katlı bina inşa edildi

Çinli inşaat şirketi Broad Group, Çin'in Changsha kentinde 28 saat 45 dakikada 10 katlı bir bina inşa etti. Geçtiğmiz hafta paylaşılan binanın inşasına dair görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mühendislik harikası! 28 saatte 10 katlı bina inşa edildi

Mühendislik harikası! 28 saatte 10 katlı bina inşa edildi

Çinli inşaat şirketi Broad Group, Çin'in Changsha kentinde 28 saat 45 dakikada 10 katlı bir bina inşa etti. Geçtiğmiz hafta paylaşılan binanın inşasına dair görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

22 Haziran 2021 Salı 10:14
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Çinli bir inşaat şirketi rekor sürede çok katlı bir bina inşa ederek, çok katlı binaları aylar veya yıllar değil saatler içinde inşa edilebileceğini ortaya çıkardı.

Çinli inşaat şirketi Broad Group, Çin'in Changsha kentinde 28 saat 45 dakikada 10 katlı bir bina inşa etti. Şirket, binanın inşasında prefabrik yapı sistemleri teknolojisi kullanarak, önceden bir fabrikada üretilen küçük bağımsız modüler birimleri birleştirerek binayı inşa etti.

Şirket tarafından 13 Haziran'da paylaşılan binanın inşasına dair görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Şirket yaptığı binayı ise "Standart konteyner boyutu, dünya çapında düşük maliyetli nakliye. Son derece basit yerinde kurulum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Broad Group, 2015 yılında da 57 katlı bir kuleyi aynı teknolojiyi kullanarak 19 günde inşa etmişti.

Son Güncelleme: 22.06.2021 18:18
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Mühendislik Harikası! 28 Saatte 10 Katlı Bina Inşa Edildi
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