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Pakistan'da iki tren çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı

Pakistan'ın güneyinde 2 ekspres tren henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Pakistan'da iki tren çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı

Pakistan'da iki tren çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı

Pakistan'ın güneyinde 2 ekspres tren henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 08:13
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Kaza Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ekspres tren raydan çıktı. Kısa süre sonra bir başka tren, raydan çıkan trene çarptı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

SIK SIK TREN KAZALARI YAŞANIYOR

Pakistan'da sinyalizasyon sistemindeki yetersizlik ve rayların eski olması sebebiyle sık sık tren kazaları meydana geliyor.

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Pakistanda Iki Tren çarpıştı: 30 ölü50 Yaralı
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