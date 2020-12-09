Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Balcıoğlu, ‘Sevgi diyerek yola çıktık’
Balcıoğlu, ‘Sevgi diyerek yola çıktık’
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Maralcan, ‘Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları mevcuttur ve bunlar kadınlarda daha sık görülmektedir’
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof....
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi...
O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor
O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor

Putin’in kıyamet günü uçağı soyuldu!

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak ve komuta kontrol merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanan bir "Kıyamet Günü" uçağı bakım gördüğü tesiste soyuldu. Devlet sırrı olarak tutulan uçağa ait özelliklerin başkalarının eline geçip geçmediği ise merak konusu.

Putin’in kıyamet günü uçağı soyuldu!

Putin’in kıyamet günü uçağı soyuldu!

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak ve komuta kontrol merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanan bir "Kıyamet Günü" uçağı bakım gördüğü tesiste soyuldu. Devlet sırrı olarak tutulan uçağa ait özelliklerin başkalarının eline geçip geçmediği ise merak konusu.

09 Aralık 2020 Çarşamba 14:54
banner459

Devlet medyası, güneydeki Taganrog Havacılık Bilim ve Teknik Kompleksi'nde bulunan Ilyuşin-80 tipi uçağın kargo kapağının açıldığını ve telsiz donanımından 39 parçanın çalındığını duyurdu.

Guardian gazetesinin haberine göre hırsızlar yakalanamadı. Rusya İçişleri Bakanlığı bir uçağın soyulduğunu doğruladı ancak bunun hangi uçak olduğunu açıklamadı. Rus televizyon kanalı Ren-TV, polisin uçakta bir ayakkabı ve parmak izleri bulduğunu aktardı.

PENCERELERİ YOK, GÜNLERCE HAVADA KALABİLİYOR

Rusya'nın Il-86'lardan dönüştürülen, olası bir nükleer savaş için tasarlanmış dört adet Ilyuşin-80 uçağı var. Uçağın, yolcuların atom patlamalarına karşı korunması için pencereleri yok.

Bu uçakların, ülkenin silahlı güçleri ve nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip birimleriyle teması sağlayan özel bir iletişim donanımı var. Uçak, kuyruğundan çıkan kilometrelerce uzunluktaki anteniyle balistik füze denizaltılarıyla iletişim sağlayabiliyor.

Yakıt ikmali yapmadan birkaç gün havada kalabilen uçağın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diğer siyasi ve askeri yetkililerin olası bir nükleer savaşı buradan idare etmesi için tasarlandığı belirtiliyor.

ELEKTROMANYETİK DARBELERE DAYANIKLI

Ilyuşin-80'lerin bazı özellikleri devlet sırrı olarak tutuluyor. Çalınan ekipmanın ne kadar hassas olduğu ve bu sırların başkalarının eline geçmesine yol açıp açmayacağı bilinmiyor.

15 yıldır hizmette olan bu uçakların daha büyük versiyonları olan Il-96 400M'lerle değiştirilmesi planlanıyordu.

Yeni uçakların nükleer patlamalardan kaynaklanan elektromanyetik darbelere dayanıklı olduğu ve gelişmiş bir kalkanı, elektronik ve iletişim sistemleri olduğu belirtiliyor.

Son Güncelleme: 09.12.2020 18:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süleymaniye karıştı
Süleymaniye karıştı
Kıbrıs’da yeni hükumetin ayak sesleri, HP'li 3 vekil partilerinden istifa etti
Kıbrıs’da yeni hükumetin ayak sesleri, HP'li 3 vekil partilerinden istifa etti
Hindistan’da gizemli hastalık: 300 kişi hastanelik oldu
Hindistan’da gizemli hastalık: 300 kişi hastanelik oldu
Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor!
Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor!
Biden'ın A Takımı
Biden'ın A Takımı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber