Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 26°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Akademi’de Yeni Dönemin İlk Ders Zili Çaldı
Kahramanmaraş Akademi’de Yeni Dönemin İlk...
Decathlon, 40’ıncı mağazasını SANKO park’ta açtı
Decathlon, 40’ıncı mağazasını SANKO park’ta...
Ilıca Yolunda Asfalt Başladı
Ilıca Yolunda Asfalt Başladı
Yitiksöz ve Evvelahir Mayıs - Haziran Sayısı Çıktı
Yitiksöz ve Evvelahir Mayıs -...
Decathlon, SANKO park’ta
Decathlon, SANKO park’ta

Ronaldo'nun 'içmeyin' demesi 4 milyar dolar kaybettirdi

Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında EURO 2020'nin sponsorlarından olan Coca-Cola şişesini kaldırarak "Kola içmeyin su için" demişti.

Ronaldo'nun 'içmeyin' demesi 4 milyar dolar kaybettirdi

Ronaldo'nun 'içmeyin' demesi 4 milyar dolar kaybettirdi

Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında EURO 2020'nin sponsorlarından olan Coca-Cola şişesini kaldırarak "Kola içmeyin su için" demişti.

16 Haziran 2021 Çarşamba 12:03
banner459

Ronaldo'nun bu hareketi Coca-Cola'ya 4 milyar dolar kaybettirdi.

Sahada oynadığı futbol haricinde saha dışında toplumsal olaylara duyarlı yaklaşımıyla takdir toplayan Cristiano Ronaldo, fit vücuduyla birlikte gazlı içeceklere de karşı.

Ronaldo'nun Macaristan maçı öncesindeki basın toplantısında yaptığı için bir anda dünyanın gündemi oldu.

"KOLA YERİNE SU İÇİN"
Önünde bulunan turnuvanın sponsorlarından Coca Cola'nın iki şişesini kenara alan Cristiano Ronaldo, "Su için" dedi. Ronaldo'nun mesajı açıktı ve bu sözler sosyal medyada bir anda viral oldu. Bunun etkisi finansal alanda da kendini gösterdi.

4 MİLYAR DOLAR DEĞER KAYBETTİ
Coca Cola'nın hisseleri 56.10'dan 55.22 dolara düştü. Bunun anlamı ise 242 milyar dolarlık hisselerin 238 milyar dolara gerilemesiydi. Kısacası ünlü içecek firmasının hisseleri yaklaşık 4 milyar dolar değer kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Ronaldonun Içmeyin Demesi 4 Milyar Dolar Kaybettirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum
ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum
Dikkat çeken kampanya! Aşı olana araba!
Dikkat çeken kampanya! Aşı olana araba!
Korkutmak için 6'ıncı kattan sarkıttığı 3 yaşındaki kızını yere düşürdü
Korkutmak için 6'ıncı kattan sarkıttığı 3 yaşındaki kızını yere düşürdü
Pakistan'da iki tren çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı
Pakistan'da iki tren çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı
Almanya'da maske skandalı!
Almanya'da maske skandalı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber