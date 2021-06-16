Ronaldo'nun 'içmeyin' demesi 4 milyar dolar kaybettirdi

Ronaldo'nun bu hareketi Coca-Cola'ya 4 milyar dolar kaybettirdi.

Sahada oynadığı futbol haricinde saha dışında toplumsal olaylara duyarlı yaklaşımıyla takdir toplayan Cristiano Ronaldo, fit vücuduyla birlikte gazlı içeceklere de karşı.

Ronaldo'nun Macaristan maçı öncesindeki basın toplantısında yaptığı için bir anda dünyanın gündemi oldu.

"KOLA YERİNE SU İÇİN"

Önünde bulunan turnuvanın sponsorlarından Coca Cola'nın iki şişesini kenara alan Cristiano Ronaldo, "Su için" dedi. Ronaldo'nun mesajı açıktı ve bu sözler sosyal medyada bir anda viral oldu. Bunun etkisi finansal alanda da kendini gösterdi.

4 MİLYAR DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Coca Cola'nın hisseleri 56.10'dan 55.22 dolara düştü. Bunun anlamı ise 242 milyar dolarlık hisselerin 238 milyar dolara gerilemesiydi. Kısacası ünlü içecek firmasının hisseleri yaklaşık 4 milyar dolar değer kaybetti.