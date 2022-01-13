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Rusya sınıra binlerce asker yığdı!

NATO'nun Ukrayna'ya olası saldırı durumunda Rusya'ya verdiği "Bedelini ödersiniz" mesajı sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında 10 bin askerin katıldığı geniş bir tatbikat başlattıklarını açıkladı.

Rusya sınıra binlerce asker yığdı!

Rusya sınıra binlerce asker yığdı!

NATO'nun Ukrayna'ya olası saldırı durumunda Rusya'ya verdiği "Bedelini ödersiniz" mesajı sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında 10 bin askerin katıldığı geniş bir tatbikat başlattıklarını açıkladı.

13 Ocak 2022 Perşembe 15:17
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Dün Ukrayna- Rusya hattındaki gerilimi düşürmek için Rusya ve NATO arasında, Brüksel'deki NATO karargahında görüşme gerçekleşti. Toplantıdan sonra açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'ya gözdağı vererek, "Rusya saldırgan durumunda ve tehdit dili kullanıyor. Bu kriz Rusya'nın başının altından çıktı, tansiyonu düşürmesi gereken taraf Rusya'dır. Rusya saldırırsa büyük bedel öder." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA SINIRINDA TATBİKAT

Bu uyarıya kulak asmayan Rusya, Ukrayna sınırı yakınlarında tatbikat gerçekleştiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki çok sayıdaki eğitim sahasındaki tatbikata, motorlu tüfek taburlarının yanı sıra Karadeniz ve Hazar filolarından askeri birimlerin de katıldığı belirtildi.

10 BİNDEN FAZLA ASKER KATILIYOR

Açıklamada, "10 binden fazla askeri personelin katılımıyla Volgograd, Astrahan, Stavropol, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde tatbikatlar yapılacak. Taktik grupları, askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak." ifadesi kullanıldı.

Son Güncelleme: 13.01.2022 16:17
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Rusya Sınıra Binlerce Asker Yığdı!
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